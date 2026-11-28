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Beşiktaş, altyapısına gelecek vadeden genç bir yeteneği daha kazandırdı. Ümraniyespor'dan siyah-beyazlı kulübe transfer olan 13 yaşındaki kaleci Muhammet Salih Türken, sergilediği performansla adından söz ettiriyor.

KALEDE BİRE BİR POZİSYONLARIN ADAMI

Henüz 13 yaşında olmasına rağmen 1,82 metre boya sahip olan Muhammet Salih Türken, kalede gösterdiği performansla gelecek için umut veriyor.

Özellikle rakip forvetlerle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda yaptığı başarılı kurtarışlarla öne çıkan genç kalecinin, bire bir mücadelelerdeki performansı dikkat çekiyor. Kurtarışlarına ilişkin görüntüler de genç file bekçisinin potansiyelini gözler önüne seriyor.

FUTBOLUN YANINDA HAFIZLIK EĞİTİMİ DE ALDI

Genç kalecinin futbol dışındaki bir özelliği de dikkat çekiyor. 13 yaşındaki Muhammet Salih Türken aynı zamanda hafız. Hem futbol yeteneği hem de hafızlığıyla öne çıkan genç isim, Beşiktaş altyapısında kariyerinin yeni sayfasını açtı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi