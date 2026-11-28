Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hatay kıyılarında yarın fırtına uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay kıyılarında rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesini bekliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtilirken ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Doğu Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay kıyılarında rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA