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Doğu Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay kıyılarında rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA