Aydın Efeler'de cinsel istismar iddiasıyla adli süreçteki 6 çocuktan 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada adli süreçteki 6 çocuktan 4'ü tutuklandı. Diğer 2 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla adli süreçteki 6 çocuktan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda S.A. (15), K.V. (15), M.K. (15), E.Ş. (16), M.T. (16) ve H.Y. (18) polislerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adli süreçteki H.Y, K.V, S.A. ve M.K. tutuklandı, diğer 2 adli süreçteki çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA