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Aksaray'da 35 yaşındaki Necati D., daha önce tartıştığı kız arkadaşı Rabia Yeşildağ'ı "Annene götüreceğim" diyerek evinden aldı. Araç içerisinde yeniden tartışmaya başladığı genç kadını tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı, polis merkezine giderek teslim oldu.

"ANNENE GÖTÜRECEĞİM" DİYEREK EVİNDEN ALDI

Olay, gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Necati D. (35), daha önce tartıştığı kız arkadaşı Rabia Yeşildağ'ı (33) telefonla arayarak annesine götüreceğini söyledi. Yeşildağ'ın teklifi kabul etmesi üzerine evine giden Necati D., genç kadını otomobiline alarak yola çıktı.

ARAÇ İÇİNDE HAYATINA SON VERDİ

Yolculuk sırasında ikili arasında geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden tartışma çıktı. Necati D., tartışmanın ardından yanında bulunan tabancayla Rabia Yeşildağ'a ateş etti.

POLİS MERKEZİNE GİDİP CİNAYETİ ANLATTI

Olayın ardından polis merkezine giden Necati D., kız arkadaşını vurduğunu anlatarak teslim oldu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rabia Yeşildağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısının emniyetteki işlemleri sürerken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı