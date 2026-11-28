Hatay spor'un Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırladığı maçtan saatler sonra meydana gelen 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Stadı'ndaki onarım ve güçlendirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Merkez Antakya ilçesindeki stat, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gördü.

O dönem Süper Lig'de mücadele eden Hatay spor'un 5 Şubat akşamı konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maç, statta oynanan son müsabaka oldu.

Depremde Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu yaşamını yitiren Hatay spor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun, afetten saatler önce 90+7. dakikada attığı golle takımına getirdiği galibiyet sonrası sessizliğe bürünen stattaki onarım ve güçlendirme işlemleri 2025'in temmuz ayında başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında stadyumun çatısı ve tribünleri onarıldı, saha çimleri yenilendi.

Depremin izlerinin silindiği stadın elektrik tesisatı onarıldı, taşıyıcı sistemleri de güçlendirildi.

Çalışmaların yüzde 99'unun tamamlandığı statta yangın tertibatı ve peyzaj işlemleri devam ediyor.

"Çimleri hazır, koltukları ve çatısı yeniden yapıldı"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine stattaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Stadın çiminden tribününe kadar her detayının futbol oynamaya elverişli hale getirildiğini dile getiren Öntürk, şöyle konuştu:

"Hem güçlendirmesi hem de zemini, çatısı, mekaniği ve elektriğiyle yaklaşık 1,4 milyar lira gibi bir parayla stadımızı bitirdik. Çimleri hazır, koltukları ve çatısı yeniden yapıldı. Zemin etüdü yeniden sağlamlaştırıldı, güçlendirildi. Elektrik ve mekanik sistemleriyle stadımız, eskisinden daha güzel hale geldi."

Öntürk, çalışmaların tamamlanmasıyla stadın açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.

Depremlerden etkilenen Hatay'a spor tesisleri kazandırdıklarını aktaran Öntürk, şunları kaydetti:

"Dörtyol, Kumlu, İskenderun ve Arsuz'da yeni kapalı spor salonları yaptık. Hassa ve Kırıkhan'da yüzme havuzu, Altınözü'müze de gençlik merkezi yaptık. Antakya'da çok büyük bir tesis yapıyoruz, Türkiye'nin en önemli tesislerinden bir tanesi oluyor. Yatakhanesinden spor alanlarına, kortlarından atletizm pistine kadar tüm spor branşlarını ilgilendiren çok muazzam bir tesis. 40 halı saha yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah yeni yılda bunların hepsi Hataylı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak."

Kaynak: AA