Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kulislerde konuşulan yeni ittifak iddiasına yanıt verdi. Kendisinin bu senaryoların hiçbirinde yer almadığını belirten Yavaş, gündeminin Ankara olduğunu söyledi. Özgür Özel ile uzun süredir görüşmediğini de açıklayan Yavaş, Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararlarını eleştirdi.

ADIYAMAN'DAKİ GÖRÜNTÜLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, Adıyaman ziyareti sırasında kaydedilen ve tartışmalara neden olan görüntülerle ilgili konuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre dinlendiği sırada habersiz şekilde görüntüsünün çekildiğini belirten Yavaş, muhabirin kendisini tanıtmadan soru sormasından rahatsız olduğunu ifade etti.

Muhabirin görüntüleri yayımlamayacağını söylediğini aktaran Yavaş, "Yayınlamayacağım dediği için de oralı olmadık ama biz Ankara'ya gelmeden bu yayınlandı ve sanki sorudan kaçıyormuşuz gibi bir ortam ortaya çıktı." dedi.

İMAMOĞLU KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararlarına da değinen Yavaş, benzer durumdaki kişilerin davaları henüz istinaf aşamasına ulaşmamışken İmamoğlu hakkında Danıştay'da hızlı karar verilmesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaşadığı yargı sürecini de örnek gösteren Yavaş, bu tür uygulamaların kamu vicdanını yaraladığını ve hukuka olan güveni sarstığını savundu.

"BU SENARYOLARIN HİÇBİRİSİNDE BEN YOKUM"

Özgür Özel'in İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin de yer alacağı yeni bir ittifak kuracağı ve cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olacağı yönündeki iddialara yanıt veren Yavaş, şunları söyledi:

"Benim hiç ilgim olmadan yapılan bu senaryoların hiçbirisinde ben yokum. Beş yıl boyunca 'Aday kim olacak?' tartışması yapıldı, o seçim bitti şimdi yine aynı tartışmalar devam ediyor. Oysa biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın da gerçekten çözülmeyi bekleyen birçok sorunu var. Biz onlara odaklandık ve odaklanmaya da devam edeceğiz. Bizim böyle bir gündemimiz asla yok."

"ANKARA'NIN İŞİNİ HALLEDEMEDEN ÜLKE YÖNETMEYE Mİ KALKIYORSUN?"

Belediye başkanlığı görevini sürdürürken adaylık tartışmalarına girmenin doğru olmayacağını belirten Yavaş, vatandaşların kendisine yönelik eleştirilerini de dikkate aldığını ifade etti.

Yavaş, "Böyle bir gündeme girdiğiniz zaman eksiğimizi gören vatandaş hemen şu soruyu soracak: 'Sen Ankara'nın işini halledemeden ülke yönetmeye mi kalkıyorsun?' Dolayısıyla bizim böyle bir gündemimiz yok." diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL İLE UZUN SÜREDİR GÖRÜŞMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Özgür Özel'in gelecek hafta cuma günü adaylık konusunda yapacağı belirtilen açıklamaya ilişkin bilgisi olup olmadığı sorulan Yavaş, "Benim uzun süredir kendisiyle herhangi bir görüşmem olmadı, dolayısıyla hiçbir bilgim yok." yanıtını verdi.

Yakın zamanda Özel ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin ise bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmesi gerektiğini, bunun dışında özel bir durum bulunmadığını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi