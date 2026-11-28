29 ilde DEAŞ’a yönelik operasyon! 84 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'a yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda 84 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Zanlıların örgüte üye oldukları, sosyal medyadan propaganda yaptıkları ve sözde yardım kuruluşları üzerinden örgüte finans sağladıkları tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 84 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin örgüt üyeliği, terör propagandası ve örgüte finansman sağlama faaliyetlerinde bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.
29 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 84 şüpheli gözaltına alındı.
SÖZDE YARDIM KURULUŞLARI ÜZERİNDEN FİNANSMAN
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerin ayrıca terör örgütüyle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finansman sağladıkları bildirildi.