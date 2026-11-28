Çocuklukları birlikte geçmişti! 25 gün arayla aynı kaderi yaşadılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da 2 çocuk annesi Rabia Yeşildağ, kendisinden ayrılmak istediği sevgilisi Necati Doğanay tarafından öldürüldü. Doğanay, Yeşildağ'ın cansız bedeninin bulunduğu otomobille polis merkezine giderek teslim oldu. Rabia Yeşildağ'ın, 25 gün önce eski eşi tarafından öldürülen Şefika Yeşildağ'ın akrabası olduğu ve çocukluklarının birlikte geçtiği ortaya çıktı.
- Aksaray'da Necati Doğanay (39), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Rabia Yeşildağ'ı (31) otomobilde tabancayla başından vurarak öldürdü.
- Doğanay, Yeşildağ'ın cansız bedeninin bulunduğu otomobille polis merkezine giderek teslim oldu.
- Rabia Yeşildağ'ın, 25 gün önce eski eşi tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Şefika Yeşildağ'ın akrabası olduğu ve iki kadının çocukluklarını birlikte geçirdiği öğrenildi.
Aksaray'da Necati Doğanay, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Rabia Yeşildağ'ı otomobilde tabancayla vurarak öldürdü. Doğanay, 2 çocuk annesi Yeşildağ'ın cesediyle polis merkezine giderek teslim oldu.
EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Olay, saat 03.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 31 yaşındaki Rabia Yeşildağ, sevgilisi Necati Doğanay'ın (39) evli ve 3 çocuk babası olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
ANNESİNE GÖTÜRME BAHANESİYLE EVDEN ÇIKARDI
Tartışmanın ardından Doğanay, Yeşildağ'a Pınar Mahallesi'nde yaşayan annesinin yanına götürebileceğini söyledi. Teklifi kabul eden Yeşildağ, Doğanay ile birlikte evden çıkarak otomobile bindi.
Doğanay, otomobilde belinden çıkardığı tabancayla Yeşildağ'a ateş etti. Başından vurulan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
CANSIZ BEDENİYLE POLİS MERKEZİNE GİTTİ
Necati Doğanay, Rabia Yeşildağ'ın cansız bedeninin bulunduğu otomobille polis merkezine giderek teslim oldu. Doğanay gözaltına alınırken Yeşildağ'ın cenazesi, incelemelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
25 GÜN ARAYLA ÖLDÜRÜLDÜLER
Cinayetin ardından ortaya çıkan bir ayrıntı ise yaşanan acıyı daha da büyüttü. Rabia Yeşildağ'ın, 25 gün önce eski eşi Osman Oruç tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ın akrabası olduğu öğrenildi.
İki kadının çocukluk yıllarını birlikte geçirdiği belirtildi.