Trans Olan Ahmet Melih Yılmaz'ın Annesi Arif Hür'e Konuştu

Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz,Çukur dizisinde hayat verdiği Timsah Celil karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

"BÜTÜN BENLERİMİ SEVİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda trans birey olduğunu duyuran Yılmaz, "Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi" ifadelerini kullandı.

AİLEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteci Arif Hür, trans birey olduğunu duyuran Ahmet Melih Yılmaz'ın ailesine ulaştı.

"BU BİZİM AİLE MESELEMİZ, KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Gazeteci Arif Hür'e konuşan Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz. Kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi yaşamına baksın. Bu tip haberlerle gündeme gelmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yılmaz, "Oğlunuzla görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Oğlumla görüşüyorum. Niye görüşmeyeyim?" yanıtını verdi.

OYUN SIRASINDA TACİZE UĞRAMIŞ

2013 yılında "Kadınlar Aşklar Şarkılar" isimli tiyatro sahnesinde trans bireyi canlandıran Ahmet Melih Yılmaz, kendisinin de oyun sırasında tacize uğradığını söylemişti.

"Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı." diyen Yılmaz, "Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE AHMET MELİH YILMAZ'IN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMİ

AHMET MELİH YILMAZ KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, 1989 tarihinde Ankara dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu olan Ahmet Melih Yılmaz, genelde rol aldığı tiyatro oyunlarıyla tanınmaktadır. Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği "Woyzeck Masalı" isimli tiyatro oyununda ki oyunculuk performansı ile çok sevildi.

Ahmet Melih Yılmaz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2010 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. 2015'te Hatırla Gönül dizisinde yer aldı, 2018'den itibaren Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmaya başladı. Çukur dizisinden daha sonra ayrıldı. Son olarak Cam Tavanlar adlı dizide Şinasi rolüne hayat erdi.

AHMET MELİH YILMAZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Diziler ve Filmler

Gölgelerin İçinde ( Sinema Filmi 2021)

Cam Tavanlar (Şinasi, TV Dizisi 2021)

Ex Aşkım (Berke, TV Dizisi 2021)

Ali'nin Tabiatı (Musa, Sinema Filmi 2021)

İçimdeki Kahraman (Kahraman, Sinema Filmi 2021)

Yeniden Leyla (Sinema Filmi 2020)

Orada (Volkan, Kısa Filmi 2020)

Gölgeler İçinde (Ati, Sinema Filmi 2019)

Çukur (Timsah Celil, TV Dizisi 2019-2020)

Yuva (Asker, Sinema Filmi 2018)

Körfez (Cihan, Sinema Filmi 2017)

Daha (Osman, Sinema Filmi 2017)

Abluka (Sinema Filmi 2015)

Hatırla Gönül (TV Dizisi 2015)

Felaket (Meriç, Kısa Filmi 2010)

Tiyatro

Hep Sonradan/ Oyuncu - 2019

Apaçi Gızlar/ Müzik - 2016

Woyzeck Masalı/ Oyuncu - 2015

Artık Hiçbi'şii Eskisi Gibi Olmayacak Sil Gözyaşlarını (Avzer)/ Oyuncu - 2014

Tevaffuk (Yusuf ile Halit)/ Oyuncu

Hep Sonradan/ Oyuncu

Kuyu/ Yönetmen

Bernarda Alba'nın Evi/ Oyuncu/ Yönetmen

Kadınlar, Aşklar, Şarkılar/ Oyuncu

Kaynak: Snob Magazin - Arif Hür