Türkiye'nin elektrikli otomobili TOGG ne zaman çıkacağı heyecanla bekleniyor. Projeyi yöneten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, araçla ilgili gelişmeleri ve diğer bir yandan ise üretim tesisleriyle alakalı gelişmeleri insanlara aktarıyor. TOGG araba fiyatı ne kadar olacağı ve TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı konusu gündeme geliyor. TOGG yerli otomobilin özellikleri ne ve TOGG'un anlamı nedir merak ediliyor. TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG araba fiyatı nedir? Detaylar haberimizdedir…

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG için son gelişmeleri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'dan halka açıklama geldi. Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, otomobilin durumuyla ilgili açıklama yapan Kacır, kritik sürece girildiğini ve 12 ay içerisinde projenin tamamlanacağını söyledi.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yerli elektrikli otomobil TOGG, Boya Tesisinin yüzde 88'i tamamlanan ve 19 bin 416 m. elektrik kablolama ve 21 bin 789 m. boru hattı döşendiği açıklanan yerli otomobil için önemli bir bilgi paylaşıldı. Katıldığı etkinlikte TOGG için konuşan Fatih Kacır, geri sayıma başladıklarını 12 ay içerisinde aracın yollarda olacağını halka duyurdu.

TOGG ANLAMI NEDİR?

TOGG Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısatlmasıdır.

TOGG'u açılımı: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubu'nun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. Tanıtılacak otomobilin elektrikli C segment SUV olacağı duyuruldu.

TOGG FABRİKASI NEREDE?

Yerli otomobille ilgili ayrıntıları içeren Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Karara göre otomobil Bursa'da üretilecek. Yatırım tutarı 22 milyar lirayı bulacak projede üstlenici firmaya yıllık 30 bin araç alım garantisi verildi.

Yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Bu süre içerisinde 5 ayrı modelden yılda 175 bin otomobilin üretilmesi öngörülüyor.

Belirlenen hedefin süre içerisinde tamamlanamaması halinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sürenin yarısı kadar daha ek süre tanınabilecek. Yatırımın toplan tutarı ise 22 milyar lira olarak tespit edildi.

TOGG'un gerçekleştireceği yatırıma, 30 bin otomobillik alım garantisi verildi.

Garanti çerçevesinde, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacak.

TOGG LOGOSU

TOGG yerli elektrikli otomobilin logosu :