Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla bu gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Ax-3'ün fırlatılması İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan da takip edilebilecek.

ABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi Florida eyaletinde gerçekleştirilecek.

TAKSİM MEYDANI'NDA HEYECANLI BEKLEYİŞ

Fırlatma töreni, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 23.00'den itibaren Kızılay ile Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Taksim Meydanı'nda ve Ankara'daki meydanlara "dome çadır" adı verilen dev kubbeli planetaryumlar kuruldu. Alanın etrafına Alper Gezeravcı'nın fotoğrafları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun logoları yerleştirildi.

BİLİM MERKEZLERİNDEN DE TAKİP EDİLECEK

Öte yandan, Ankara ODTÜ yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim adamları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma töreni, sadece meydanlara kurulan planetaryumlarda değil, bilim merkezlerinde de izlenebilecek. Bu merkezlerde atölye çalışmalarından uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni, Konya Bilim Merkezi, Bursa GUHEM, Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'nden izlenebilecek.

TÜRKİYE'NİN İLK İNSANLI UZAY MİSYONU

Axiom Space'in ISS'e göndereceği "Ax-3" görevinde 4 kişilik mürettebat yer alıyor. Alper Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olacak.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONUNA KENETLENME 19 OCAK SAAT 13.15'TE

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla birlikte Türkiye Milli Uzay Programının ilk insanlı uzay misyonu hedefine ulaşacak.