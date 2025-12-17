Haberler.com Kocaeli Üniversitesi'nde 'Dijital Haberciliğin Geleceği'ni anlattı

Haberler.com, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi ve "Dijital Haberciliğin Geleceği" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. 16 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte; Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Yazı İşleri Müdürü Ayça Elal, Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, Sosyal Medya Şefi Berkan Tayfun ve Yazılım Müdür Yardımcısı Dr. Emir Kızılırmak, haberciliğin teknolojiyle geçirdiği dönüşümü sahadan örneklerle anlattı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, soru-cevap bölümüyle interaktif bir atmosfere taşınırken, fakülte ziyareti ve öğrencilerin hem çalıştığı hem eğitim gördüğü ajansın görülmesi etkinliğe ayrı bir değer kattı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN İÇİNDE BAŞLAYAN BİR HİKÂYE: HABERLER.COM'UN 18 YILLIK YOLCULUĞU

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, internet haberciliğinin Türkiye'de henüz yeni yeni konuşulduğu dönemlerde yola çıktıklarını vurguladı. Teymur, Haberler.com'un ilk haber sitelerinden biri olarak dijital habercilikte öncü bir rol üstlendiğini ve zaman içinde sadece medyanın değil ticaretten sanayiye kadar pek çok alanın dijitalleştiğini ifade etti.

Teymur'un altını çizdiği en önemli noktalardan biri, dijital haberciliğin "içerik kadar teknoloji" meselesi olduğu oldu. "Ne kadar iyi içerik üretirseniz üretin, yazılım olmadan okuyucuya ulaşamazsınız" mesajını paylaşan Teymur, kurumun yazılımını ve mobil uygulama süreçlerini de kendi bünyesinde geliştirmesinin bu nedenle kritik olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında, yıllar içinde değişen okuma alışkanlıklarına da değinen Teymur; bir dönem "1 milyon tıklama" kutlanan günlerden bugün neredeyse her haberin milyonlara ulaşabildiği bir döneme geçildiğini anlattı. Sosyal medya ve video tüketiminin yükselişiyle birlikte okurun daha kısa sürede daha hızlı bilgi tükettiğini belirten Teymur, uzun metinlerin giderek kısaldığını, haber sunumunun da bu hız ve yoğun akışa göre yeniden şekillendiğini söyledi.

ALGORİTMALAR, SEO VE YAPAY ZEKA: HABERCİLİĞİN TEKNİK OMURGASI NASIL KURULUYOR?

Söyleşinin "Algoritmalar ve SEO" bölümünde konuşan Haberler.com Yazılım Müdür Yardımcısı Dr. Emir Kızılırmak, dijital haberciliğin arka planındaki teknik dinamikleri öğrencilerle paylaştı. Yapay zekanın tarihsel gelişiminden örnekler vererek başlayan Kızılırmak, günümüzde özellikle doğal dil işleme ve görüntü işleme alanlarında yapay zekanın güçlü biçimde kullanıldığını vurguladı.

Kızılırmak, Haberler.com'da yazılım ekibinin temel hedefinin editörlerin insan gücünü minimuma indirmek ve haberin son kullanıcıya hızlı-doğru şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Web ve mobil uygulamalarda bildirim süreçlerinden okunma istatistiklerine kadar pek çok verinin takip edildiğini anlatan Kızılırmak, sistemin hem okur deneyimini hem de haber akışının hızını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Haberler.com bünyesinde kullanılan yapay zeka destekli araçlara da değinen Kızılırmak; imla düzeltme, içerik denetleme, metin özetleme ve "3 cümlelik kilit özet" üretimi gibi uygulamaların editöryal süreçlere destek verdiğini aktardı. Ayrıca İngilizce, Rusça ve Arapça yayınlara yönelik otomatik çeviri süreçlerinde de yapay zekadan yararlanıldığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA HABERCİLİK: HIZLI OLMAK KADAR TEYİT ETMEK DE ZORUNLU

Haberler.com Sosyal Medya Şefi Berkan Tayfun, sosyal medya haberciliğinin kendi içinde kuralları ve dinamikleri olan ayrı bir "evren" olduğuna dikkat çekti. Tayfun, sosyal medyada en önemli faktörün hız olduğunu ancak hızın hiçbir zaman yazım kuralları ve bilginin teyidi pahasına olmaması gerektiğini vurguladı.

Teyit süreçlerinde sosyal medyanın bizzat bir araç olarak kullanıldığını belirten Tayfun, gerektiğinde yapay zeka destekli araçların da doğrulama ve içerik üretimi tarafında devreye girebildiğini aktardı. Özellikle görselin olmadığı durumlarda temsili görsellerin daha çarpıcı bir anlatım sağlayabildiğini söyleyen Tayfun, bu noktada yapay zeka araçlarından yararlanılabildiğini ifade etti.

Tayfun'un öne çıkardığı bir diğer başlık ise "ana kaynağa inmek" oldu. Bir video ya da görselin ilk kim tarafından paylaşıldığını bulmanın ve mümkünse doğrudan kaynak/ajans/kullanıcı üzerinden ilerlemenin güvenilirliği artırdığını belirten Tayfun, Google Images gibi tersine görsel arama yöntemleriyle içeriklerin eski olup olmadığının da tespit edilebildiğini dile getirdi. Sosyal medya editörlüğü için Photoshop ve Premiere gibi programların önemine de değinen Tayfun, dil bilgisi, güncel kalma ve dikkatli teyit refleksinin olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

HABER MASASININ GÖRÜNMEYEN YÜKÜ: AKIŞ, SEÇİM VE ETİK DENGE AYNI ANDA YÜRÜYOR

Haberler.com Yazı İşleri Müdürü Ayça Elal, dijital haber masasında karar süreçlerinin nasıl işlediğini ve editöryal akışın hangi dinamiklerle sürdürüldüğünü anlattı. Elal, dijital haberciliğin en temel farkının "gün boyu kesintisiz akış" ve "hız" olduğunu vurgulayarak, bir olay yaşandığı anda sürecin başladığını, bildirimlerin gönderildiğini, haberin detaylarla hızla zenginleştirildiğini ifade etti.

Elal'ın konuşmasında sosyal medyanın haber kaynakları arasındaki ağırlığı dikkat çekti. Özellikle X'in (Twitter) artık doğrudan bir haber kaynağına dönüştüğünü belirten Elal, istifalardan resmi açıklamalara, videolardan gündem yaratacak gelişmelere kadar birçok olayın sosyal medyada başlayıp ana haberlere kadar taşınabildiğini söyledi. Bu nedenle günümüzde "haber takip sıralamasında" sosyal medyanın çoğu zaman ajansların önüne geçtiğini dile getirdi.

Ancak Elal, bu durumun gazetecilere yeni sorumluluklar yüklediğini de vurguladı. "Bu olay Türkiye'de mi yaşandı?" sorusunun yanına artık "Bu olay yaşandı mı?" sorusunun eklendiğini belirten Elal; görsel arama, anahtar kelime taraması, dış basın kontrolü, arka plan okumaları gibi doğrulama yöntemlerinin her gazetecinin repertuvarında olması gerektiğini aktardı. Viral içeriklerin her zaman haberleştirilmemesi gerektiğini ifade eden Elal, sosyal medyada ilgi gördü diye her içeriğin ciddileştirilmesinin doğru olmadığını, bunun da editörün etik süzgecini zorunlu kıldığını söyledi.

"BU İŞİ İSTİYORSANIZ MUTFAĞA ERKEN GİRİN": MESLEĞE GİRİŞİN GERÇEKLERİ VE İYİ GAZETECİLİĞİN ŞİFRESİ

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ise konuşmasına öğrencilere doğrudan bir soruyla başladı: "Bu mesleği gerçekten yapmak istiyor musunuz?" Kızıltepe, mezuniyet sonrası sektörde kalma oranlarının düşük olabildiğini örneklerle anlatarak, iletişim öğrencilerinin daha üniversite yıllarında mesleğin pratiğine yaklaşmasının büyük fark yaratacağını vurguladı.

"Diplomayı alayım, sonra kapılar açılır" anlayışının sahada karşılığı olmadığını söyleyen Kızıltepe, gazetecilikte en önemli unsurun heves ve istek olduğunu, işe alım süreçlerinde de ilk baktıkları noktanın "Bu kişi bu işi gerçekten istiyor mu?" sorusu olduğunu paylaştı. Özellikle Kocaeli gibi yerel basının canlı olduğu şehirlerde öğrencilerin yerel gazetelerin kapısını çalıp deneyim kazanmasının büyük avantaj olacağını belirtti.

Kızıltepe, kendi mesleki yolculuğundan kesitler paylaşarak dijital haber merkezinde işleyişin ekip işi olduğunu, haberin farklı aşamalarının koordinasyonla yürüdüğünü anlattı. İyi gazeteciliğin temelinde ise iki kavramı öne çıkardı: sorgulamak ve merak. Bu iki unsurun, yüksek tempolu dijital akışta bile gazeteciyi ayakta tuttuğunu ve mesleki niteliği belirlediğini ifade etti.