Doğuş Üniversitesi, Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayar Laboratuvarını Kuruyor

Haberler.com, Doğuş Üniversitesi ve Saygıdan.com iş birliğiyle "Yapay Zeka ve Geleceğin İş Dünyasına Etkileri" paneli düzenlendi

Haberler.com, Doğuş Üniversitesi ve Saygıdan.com iş birliğiyle, Haberlercom Kariyer 4.0 programı katkılarıyla "Yapay Zeka ve Geleceğin İş Dünyasına Etkileri" başlıklı panel düzenlendi. Doğuş Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen panele, öğrenciler ve teknolojiye ilgi duyan katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Salon tamamen dolarken, programın moderatörlüğünü Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur üstlendi.

Panele, Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ, İstanbul Sabiha Gökçen IT Direktörü İsmihan Baysal Anderson, Datassist Kurucusu Ayşe Nazmiye Uça, Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Kıraç ile TeacherX ve ETZ Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül panelist olarak katıldı. Haberler.com Kariyer 4.0 programı kapsamında Doğuş Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Uluslararası Akreditasyon Denetim Ekibi Üyesi Saygı Ünlü program sunuculuğunu yaptı.

Panelin en dikkat çekici anlarından biri, Doğuş Üniversitesi'nin öncülüğünde açılacak olan kuantum bilgisayar laboratuvarının duyurulması oldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Kıraç, laboratuvarın çok yakında faaliyete geçeceğini açıkladı. Altındağ, yaptığı açıklamada, "İlk kuantum bilgisayarımız çok yakında envanterimize katılacak. Bu önemli gelişmeyi öğrencilerimize duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'de ilk defa Doğuş Üniversitesi öğrencileri kuantum bilgisayar laboratuvarına erişim sağlayacak. Bu, hem üniversitemiz hem de öğrencilerimiz için büyük bir dönüm noktası olacak." dedi.

Öğrencilerin alkışlarla karşıladığı müjdeli haber, yapay zeka ve ileri teknoloji alanında Doğuş Üniversitesi'nin attığı önemli adımları bir kez daha gözler önüne serdi. Laboratuvarın, öğrencilerin bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Panelde ayrıca yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı dönüşüm, geleceğin meslekleri ve teknolojik gelişmelerin eğitimle entegrasyonu konuları detaylı şekilde tartışıldı. Katılımcılar, sektör uzmanlarıyla bir araya gelerek sorularını yöneltti ve fikir alışverişinde bulundu.