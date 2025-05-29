Doğuş Üniversitesi, Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayar Laboratuvarını Kuruyor

Doğuş Üniversitesi, Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayar Laboratuvarını Kuruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Doğuş Üniversitesi, Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayar Laboratuvarını Kuruyor
Haber Videosu

Doğuş Üniversitesi, Haberler.com ve Saygıdan.com iş birliğiyle düzenlenen panelde kuantum bilgisayar laboratuvarı müjdesi verildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ, Türkiye'de ilk kez öğrencilerin kuantum bilgisayar laboratuvarına erişim sağlayacağını açıkladı. Öğrenciler gelişmeyi alkışlarla karşıladı.

Haberler.com, Doğuş Üniversitesi ve Saygıdan.com iş birliğiyle "Yapay Zeka ve Geleceğin İş Dünyasına Etkileri" paneli düzenlendi

Haberler.com, Doğuş Üniversitesi ve Saygıdan.com iş birliğiyle, Haberlercom Kariyer 4.0 programı katkılarıyla "Yapay Zeka ve Geleceğin İş Dünyasına Etkileri" başlıklı panel düzenlendi. Doğuş Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen panele, öğrenciler ve teknolojiye ilgi duyan katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Salon tamamen dolarken, programın moderatörlüğünü Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur üstlendi.

Panele, Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ, İstanbul Sabiha Gökçen IT Direktörü İsmihan Baysal Anderson, Datassist Kurucusu Ayşe Nazmiye Uça, Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Kıraç ile TeacherX ve ETZ Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül panelist olarak katıldı. Haberler.com Kariyer 4.0 programı kapsamında Doğuş Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Uluslararası Akreditasyon Denetim Ekibi Üyesi Saygı Ünlü program sunuculuğunu yaptı.

Doğuş Üniversitesi, Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayar Laboratuvarını Kuruyor

Panelin en dikkat çekici anlarından biri, Doğuş Üniversitesi'nin öncülüğünde açılacak olan kuantum bilgisayar laboratuvarının duyurulması oldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Kıraç, laboratuvarın çok yakında faaliyete geçeceğini açıkladı. Altındağ, yaptığı açıklamada, "İlk kuantum bilgisayarımız çok yakında envanterimize katılacak. Bu önemli gelişmeyi öğrencilerimize duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'de ilk defa Doğuş Üniversitesi öğrencileri kuantum bilgisayar laboratuvarına erişim sağlayacak. Bu, hem üniversitemiz hem de öğrencilerimiz için büyük bir dönüm noktası olacak." dedi.

Doğuş Üniversitesi, Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayar Laboratuvarını Kuruyor

Öğrencilerin alkışlarla karşıladığı müjdeli haber, yapay zeka ve ileri teknoloji alanında Doğuş Üniversitesi'nin attığı önemli adımları bir kez daha gözler önüne serdi. Laboratuvarın, öğrencilerin bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Panelde ayrıca yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı dönüşüm, geleceğin meslekleri ve teknolojik gelişmelerin eğitimle entegrasyonu konuları detaylı şekilde tartışıldı. Katılımcılar, sektör uzmanlarıyla bir araya gelerek sorularını yöneltti ve fikir alışverişinde bulundu.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Teknoloji

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bindiği dolmuştan ateş açıp husumetlisini vurdu; o anlar kamerada

Bindiği dolmuştan ateş açıp husumetlisini vurdu; o anlar kamerada
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu: Adnan Oktar'ın kedicikleri gibi...

MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu
Yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi

Tekrar aday olacak mı? Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
title