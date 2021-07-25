Tarihte bugün ne oldu? 25 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 25 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 25 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 25 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
25 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 25 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 25 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1543 - Estergon Kuşatması: Avusturya Arşidüklüğü'nün elindeki Estergon, Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuşatıldı ve yaklaşık iki hafta süren kuşatma sonrasında şehir Osmanlı egemenliğine girdi.
• 1795 - Galata Kulesi'nin ahşap kubbesi yandı.
• 1814 - George Stephenson'ın yaptığı lokomotif çalıştı.
• 1909 - Louis Blériot, uçağı ile ilk kez Manş denizi aştı.
• 1920 - Yunanistan, Edirne başta olmak üzere bütün Doğu Trakya'yı işgal etti.
• 1923 - İzmirspor, Eşrefpaşa'nın ileri gelenleri tarafından kuruldu.
• 1931 - Cumhuriyet döneminin ilk basın yasası olan Matbuat Kanunu kabul edildi.
• 1933 - Lev Troçki, sığınmacı olarak Fransa'ya gitti.
• 1934 - Avusturya Başbakanı Engelbert Dollfuss, ülkesindeki Naziler tarafından Viyana'da öldürüldü.
• 1936 - Adolf Hitler, İtalya Krallığı'nın Habeşistan'ı ilhakını tanıdı.
• 1943 - Benito Mussolini'nin iktidardan düşürülmesiyle, faşizm İtalya'da yasa dışı ilan edildi.
• 1950 - Bakanlar Kurulu, Kore'ye 4500 kişilik bir askeri birlik göndermeye karar verdi.
• 1951 - Atatürk Kanunu, TBMM'de kabul edildi. Amaç, Atatürk devrimlerini korumak, Atatürk heykel ve anıtlarına saldırıların önüne geçmek.
• 1951 - Türk şair Nâzım Hikmet'in Bakanlar Kurulu tarafından Türk vatandaşlığından çıkarılmasına karar verildi.
• 1957 - Bursa'da askeri uçak düştü; 15 ölü, 19 yaralı.
• 1958 - Sovyetler Birliği Türkiye'ye nota verdi: "Türkiye'nin Irak'a girmesi kötü sonuçlar doğurur."
• 1959 - Türkiye Kerkük Türkmenleri için Irak'tan teminat istedi.
• 1967 - Anayasa Mahkemesi, sosyalizmin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.
• 1968 - İstanbul'da, Polis öğrencilere müdahale etti; 30 öğrenci ve 20 polis yaralı.
• 1973 - Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Profesör Faruk Erem, üniversite özerkliğinin gasp edildiği gerekçesiyle öğretim üyeliğinden istifa etti.
• 1975 - Türkiye İncirlik dışındaki bütün Amerikan üslerine el koydu.
• 1978 - Dünyanın ilk "tüp bebeği" Louise Brown doğdu.
• 1981 - DİSK İlerici Deri-İş Sendikası Genel Başkanı Kenan Budak, İstanbul Yedikule'de polisler tarafından vurularak öldürüldü.
• 1984 - Salyut 7 kozmonotu Svetlana Savitskaya, uzayda yürüyen ilk kadın unvanını aldı.
• 1992 - Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani'ye, diplomatik Türk pasaportu verildiği açıklandı.
• 1992 - Türkiye'de Atatürk Barajı'nın iki ünitesi açıldı.
• 1994 - Ürdün Kralı Hüseyin ile İsrail Başbakanı İzak Rabin, savaş durumunu sona erdiren deklarasyonu imzaladılar.
• 2000 - Concorde uçağı Paris'ten kalkıştan kısa bir süre sonra düştü; 100 yolcu ve 9 mürettebattan kurtulan olmadı.
• 2009 - Irak Kürdistan Bölgesi'nde Parlamento ve Bölge Başkanlık seçimleri yapıldı.
DOĞUMLAR
• 1109 - I. Afonso, Leon Krallığı'ndan bağımsızlığını ilan ederek Portekiz Krallığı'nın ilk hükümdarı olmuştur (ö. 1185)
• 1394 - I. James, 1406'dan itibaren İskoçya kralı (ö. 1437)
• 1753 - Santiago de Liniers, İspanyol askerlik hizmetinde bir Fransız subaydı ve İspanyol kolonilerinin valisiydi (ö. 1810)
• 1831 - Cheoljong, Joseon Krallığı'nın 25. kralı (ö. 1864)
• 1844 - Thomas Eakins, Amerikalı ressam, heykeltıraş ve güzel sanatlar eğitmeni (ö. 1916)
• 1848 - Arthur Balfour, Birleşik Krallık'ın 33. Başbakanı (ö. 1930)
• 1857 - Koca Yusuf, Deliormanlı efsanevi Türk güreşçi (ö. 1898)
• 1894 - Gavrilo Princip, Sırp suikastçı (ö. 1918)
• 1894 - Walter Brennan, Amerikalı aktör (ö. 1974)
• 1902 - Eric Hoffer, Amerikalı yazar (ö. 1983)
• 1905 - Elias Canetti, Bulgar modernist romancı, oyun yazarı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1994)
• 1910 - Adalet Cimcoz, Türk seslendirme sanatçısı, çevirmen, eleştirmen ve yazar (ö. 1970)
• 1917 - Osman Yüksel Serdengeçti, Türk siyasetçi ve gazeteci (ö. 1983)
• 1920 - Rosalind Franklin, İngiliz bilim insanı (ö. 1958)
• 1922 - John B. Goodenough, Amerikalı malzeme bilimci ve Nobel Kimya Ödülü sahibi
• 1923 - Estelle Getty, Amerikalı aktris ve sinema oyuncusu (ö. 2008)
• 1926 - Cüneyd Orhon, Türk kemençe sanatçısı (ö. 2006)
• 1929 - Manuel Olivencia, İspanyol avukat ve akademisyen (ö. 2018)
• 1935 - Adnan Kaşıkçı, Suudi iş adamı (ö. 2017)
• 1936 - Glenn Marcus Murcutt, Avustralyalı mimar
• 1955 - Iman, Somalili manken, oyuncu ve girişimci
• 1955 - Orhan Doğan, Kürt asıllı Türk avukat ve siyasetçi (ö. 2007)
• 1956 - Frances Arnold, Amerikalı kimya mühendisi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi
• 1958 - Thurston Moore, Amerikalı şarkıcı-söz yazarı, müzisyen ve sanatçı
• 1963 - Timothy Peach, Alman-İngiliz oyuncu
• 1964 - Şerif Şeyh Ahmed, Somalili siyasetçi
• 1964 - Zeki Demirkubuz, Türk film yönetmeni, senarist, yapımcı ve oyuncu
• 1966 - Lynda Lemay, Kanadalı-Fransız kadın şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen
• 1967 - Matt LeBlanc, Amerikalı oyuncu
• 1972 - Pınar Dilşeker, Türk şarkıcı
• 1973 - Dani Filth, İngiliz şarkıcı
• 1973 - Deniz Çelik, Türk pop müzik sanatçısı, şarkı sözü yazarı ve besteci
• 1973 - Kevin Phillips, İngiliz eski millî futbolcu
• 1973 - Michael C. Williams, Amerikalı oyuncu
• 1976 - Tera Patrick, Amerikalı porno yıldızı
• 1977 - Carolina Albuquerque, Brezilyalı voleybolcu
• 1978 - Louise Brown, İngiliz tüp bebek yöntemiyle doğan ilk insan
• 1979 - Allister Carter, İngiliz profesyonel snooker oyuncusu
• 1980 - Cha Du-Ri, Güney Koreli millî futbolcu
• 1980 - Antonella Serra Zanetti, İtalyan tenisçi
• 1982 - Brad Renfro, Amerikalı oyuncu (ö. 2008)
• 1984 - Görkem Karabudak, Türk müzisyen
• 1985 - James Lafferty, Amerikalı oyuncu
• 1986 - Hulk, Brezilyalı futbolcu
• 1987 - Fernando, Brezilyalı futbolcu
• 1987 - Michael Welch, Amerikalı aktör
• 1988 - Paulinho, Brezilyalı futbolcu
• 1989 - Brad Wanamaker, Amerikalı basketbolcu
• 1994 - Ecem Baltacı, Türk oyuncu
• 1994 - Jordon Lukaku, Belçikalı futbolcu
• 1996 - Filippo Ganna, İtalyan pist ve yol bisikletçisi
ÖLÜMLER
• 306 - Constantius Chlorus, Roma İmparatoru (d. 250)
• 1011 - İmparator Ichijo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 66. imparatoru (d. 980)
• 1190 - Sibylla, 1186 ve 1190 yılları arasında eşi kral Guy Lüzinyanlı ile birlikte ortak Kudüs ve Akka Krallığı kraliçesi olmuştur (d. 1160)
• 1471 - Thomas Kempis, Katolik keşiş ve yazar (d. 1380)
• 1492 - Papa VIII. İnnocentius, 29 Ağustos 1484 - 25 Temmuz 1492 döneminde papalık yapmıştır (d. 1432)
• 1564 - I. Ferdinand, Kutsal Roma imparatoru (d. 1503)
• 1572 - Isaac Luria, Yahudi mistik (d. 1534)
• 1794 - André Chénier, Fransız yazar (d. 1762)
• 1834 - Samuel Taylor Coleridge, İngiliz şair (d. 1772)
• 1842 - Dominique Jean Larrey, Fransız cerrah (d. 1766)
• 1887 - John Taylor, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 3. başkanı (d. 1808)
• 1916 - Mariya Aleksandrovna Ulyanova, Rus sosyalist devrimci (d. 1835)
• 1934 - Engelbert Dollfuss, Avusturyalı politikacı (suikast) (d. 1892)
• 1969 - Otto Dix, Alman ressam ve gravürcü (d. 1891)
• 1974 - İsmet Küntay, Türk tiyatro yazarı (d. 1923)
• 1980 - Vladimir Vısotskiy, Rus tiyatro oyuncusu, şarkı sözü yazarı ve halk şarkıcısı (d. 1938)
• 1981 - Kenan Budak, Türk devrimci ve sosyalist sendikacı (d. 1952)
• 1982 - Hal Foster, Kanada kökenli Amerikalı çizgi roman ressamı ve Prince Valiant-Kahraman Prens'in yaratıcısı (d. 1892)
• 1986 - Vincente Minnelli, Amerikalı yönetmen (d. 1903)
• 1988 - Judith Barsi, Amerikalı oyuncu (d. 1978)
• 1991 - Lazar Moiseyeviç Kaganoviç, Sovyet siyasetçi ve devlet adamı (d. 1893)
• 1997 - William Ben Hogan, gelmiş geçmiş en iyi golfçülerden biri olarak görülen Amerikalı oyuncu (d. 1912)
• 2003 - John Schlesinger, İngiliz yönetmen ve Oscar ödülü sahibi (d. 1926)
• 2006 - Selçuk Parsadan, Türk dolandırıcı (d. 1952)
• 2008 - Randolph Frederick Pausch, Amerikalı bilgisayar bilimleri profesörü (d. 1960)
• 2009 - Nezihe Araz, Türk yazar ve gazeteci (d. 1920)
• 2010 - Vasco de Almeida e Costa, Portekizli deniz subayı ve siyasetçi (d. 1932)
• 2011 - Bakır Çağlar, Türk anayasa hukukçusu, akademisyen (d. 1941)
• 2011 - Mihalis Kakoyannis, Kıbrıs Rumu film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1922)
• 2013 - Muhammed El-Brahmi, Tunuslu muhalif, siyasetçi (d. 1955)
• 2013 - Bernadette Lafont, Fransız oyuncu (d. 1938)
• 2013 - Duilio Marzio, İtalyan asıllı Arjantinli aktör (d. 1923)
• 2013 - Kongarool Ondar, Rus sanatçı (d. 1962)
• 2014 - Çolpan İlhan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1936)
• 2015 - Jacques Andréani, Fransız diplomat (d. 1929)
• 2016 - Bülent Eken, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1923)
• 2016 - Pierre Fauchon, Fransız siyasetçi ve hukukçu (d. 1929)
• 2016 - Halil İnalcık, Türk tarihçi (d. 1916)
• 2017 - Michael Johnson, Amerikalı pop, country ve folk şarkıcısı, gitarist (d. 1944)
• 2017 - Taro Kimura, Japon siyasetçi (d. 1965)
• 2017 - Marian Konieczny, Polonyalı heykeltıraş (d. 1930)
• 2017 - Barbara Sinatra, Amerikalı eski manken ve Franck Sinatra'nın eşi (d. 1927)
• 2018 - Sergio Marchionne, İtalyan-Kanadalı iş adamı (d. 1952)
• 2018 - Vahtang Balavadze, Gürcü güreşçi (d. 1927)
• 2019 - El-Beci Kaid es-Sibsi, Tunuslu avukat, politikacı ve Tunus Devlet Başkanı (d. 1926)
• 2019 - Farouk al-Fishawy, Mısırlı sinema ve televizyon oyuncusu (d. 1952)
• 2019 - Jorma Kinnunen, Fin Olimpiyat atleti (d. 1941)
• 2020 - Azimcan Askarov, Özbek asıllı Kırgız siyasi aktivist ve gazeteci (d. 1951)
• 2020 - Bernard Ladysz, Polonyalı opera sanatçısı ve aktör (d. 1922)
• 2020 - Flor Isava Fonseca, Venezuelalı spor yöneticisi, gazeteci ve yazar (d. 1921)
• 2020 - Helen Jones Woods, bir caz ve swing trombon müzisyeni (d. 1923)
• 2020 - John Saxon, İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1936)
• 2020 - José Mentor, Brezilyalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1948)
• 2020 - Olivia de Havilland, İngiliz aktris ve Oscar ödülü sahibi (d. 1916)
• 2020 - Peter Green, İngiliz blues rock şarkıcısı, söz yazarı ve müzisyen (d. 1946)
• 2020 - Steven L. dePyssler, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri subayı (d. 1919)