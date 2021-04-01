Tam kapanma ne zaman? Tam kapanma ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Ramazanda tam kapanma iddiaları Erdoğan'ın açıklaması ile yanıt buldu. Artan vaka sayısının ardından Erdoğan ramazan ayında kafe ve restoranların paket servise geçeceğini bildirdi. İşte, vatandaşların merak ettiği ramazanda yasak var mı ve tam kapanma olacak mı? sorusunun yanıtına dair ayrıntılı bilgiler.

Tam kapanma ne zaman? Tam kapanma ne zaman olacak? Sosyal medyada tam kapanmaya ilişkin arayışlar iyice artmış durumda. Vatandaşlar, vaka sayısındaki artış nedeniyle tam kapanma olup olmayacağına yönelik araştırmalar yapıyor. Peki konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne demişti? Tam kapanma olacak mı? İşte ayrıntılar...

TAM KAPANMA NE ZAMAN?

Ramazanda kapanma olup olmayacağı, dünkü Kabine Toplantısı sonrasında akıllardaki soru oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından genel çerçevesi belirlenen kapanma için açıklamalar şu şekilde;

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

RAMAZAN AYI YASAKLARI 2021!

-Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

-Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis şeklinde yapacak.

-Yine ramazan boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.

-Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

KIRMIZI KATEGORİ

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

TURUNCU KATEGORİ

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ

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MAVİ KATEGORİ

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