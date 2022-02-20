Survivor Sude'nin bir de kardeşini görün! Pozları ablasını bile gölgede bırakacak - Haberler
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Survivor Sude'nin bir de kardeşini görün! Pozları ablasını bile gölgede bırakacak

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Survivor All Star 2022 ile ekranlara dönen Sude Burcu'nun hayatı merak ediliyordu. 2 kız kardeşi olan Burcu'nun kardeşlerinden Simge Burcu'nun bikinili pozları, ortalığı kasıp kavurdu.

Survivor heyecanı tam gaz devam ederken, oyuncuların özel hayatları da bir hayli merak ediliyor. All Star 2022'nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sude Burcu'nun kız kardeşi Simge Burcu'nun pozları da olay oldu. Bikinili fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakan Simge Burcu için "Yakında ablasını bile geçer" yorumları yapıldı.

İDDİALI POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sude Burcu'nun kendisi gibi tekvandocu olan kız kardeşi Simge Burcu, ablası Sude Burcu'nun arkasında olduğunu dile getirdi. Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunan Simge Burcu, kardeşi Simge Burcu, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Survivor Sude'nin bir kardeşini görün! Pozları ablasını bile gölgede bırakacak

"HERKES AHLAK BEKÇİSİ OLMUŞ"

Tekvandocu Simge Burcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, ablası Sude Burcu'ya her koşulda destek olduğunu, ''Herkes ahlak bekçisi olmuş. İnsan, onu ilgilendirmeyen bir konu hakkında 'Bu konu beni ilgilendirmiyor, yorum yapmam doğru olmaz' diyebiliyor mu? Bu önemli.'' ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada epey aktif olan Simge Burcu, bikinili pozlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte Simge Burcu'nun çok konuşulan pozları:

Survivor Sude'nin bir kardeşini görün! Pozları ablasını bile gölgede bırakacak

Survivor Sude'nin bir kardeşini görün! Pozları ablasını bile gölgede bırakacak

Survivor Sude'nin bir kardeşini görün! Pozları ablasını bile gölgede bırakacak

Survivor Sude'nin bir kardeşini görün! Pozları ablasını bile gölgede bırakacak

Survivor Sude'nin bir kardeşini görün! Pozları ablasını bile gölgede bırakacak

Survivor Sude'nin bir kardeşini görün! Pozları ablasını bile gölgede bırakacak

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Survivor, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Ferişt Zivbelek:

Süper , Cennetin hurileriden biri (mi) ??????

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