Survivor Sude'nin bir de kardeşini görün! Pozları ablasını bile gölgede bırakacak

Survivor heyecanı tam gaz devam ederken, oyuncuların özel hayatları da bir hayli merak ediliyor. All Star 2022'nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sude Burcu'nun kız kardeşi Simge Burcu'nun pozları da olay oldu. Bikinili fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakan Simge Burcu için "Yakında ablasını bile geçer" yorumları yapıldı.

İDDİALI POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sude Burcu'nun kendisi gibi tekvandocu olan kız kardeşi Simge Burcu, ablası Sude Burcu'nun arkasında olduğunu dile getirdi. Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunan Simge Burcu, kardeşi Simge Burcu, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

"HERKES AHLAK BEKÇİSİ OLMUŞ"

Tekvandocu Simge Burcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, ablası Sude Burcu'ya her koşulda destek olduğunu, ''Herkes ahlak bekçisi olmuş. İnsan, onu ilgilendirmeyen bir konu hakkında 'Bu konu beni ilgilendirmiyor, yorum yapmam doğru olmaz' diyebiliyor mu? Bu önemli.'' ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada epey aktif olan Simge Burcu, bikinili pozlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte Simge Burcu'nun çok konuşulan pozları: