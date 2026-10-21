Salah'ın Trabzon aşkı! Derbide yine gol attı, yine soluğu yaylada aldı

Salah'ın Trabzon aşkı! Derbide yine gol attı, yine soluğu yaylada aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'a 3 gol atmasının ardından Trabzon yaylalarına çıkan Muhammed Salah, Beşiktaş derbisinde de ağları havalandırmasının ardından soluğu yaylalarda aldı. Ailesiyle birlikte gezintiye çıkan yıldız isim, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaray’a karşı kaydettiği 3 golün ardından Trabzon yaylalarında stres atan Muhammed Salah, doğa tutkusundan vazgeçmiyor.
BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI YİNE YAYLADA
Beşiktaş derbisinde de fileleri havalandırarak serisini sürdüren Mısırlı yıldız, maçın hemen ardından soluğu yeniden Karadeniz’in eşsiz yaylalarında aldı.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Ailesiyle birlikte doğayla iç içe vakit geçiren ve Karadeniz turuna çıkan tecrübeli futbolcu, o keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Salah’ın yeşillikler içindeki huzurlu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.