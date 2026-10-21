Özgür Özel’den yine sokak çağrısı: Gün evde oturma günü değildir

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki göstermek amacıyla kanalın önünde düzenlenen dayanışma mitinginde vatandaşlara meydanlara çıkma çağrısı yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapmakla yetinilmemesi gerektiğini savunan Özel, “Gün evde oturma günü değildir” diyerek mücadeleyi sokaklarda ve meydanlarda büyütme mesajı verdi.

“CEP TELEFONUNDAN PAYLAŞIM YAPMA GÜNÜ DEĞİLDİR”

Mitingde konuşan Özel, meydanda kendilerini destekleyenlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Yüreği bu meydanla atanlara sesleniyorum: Gün evde oturma günü değildir, gün klavye başından eleştirme, cep telefonundan paylaşım yapma günü değildir. Gün; meydanlara akma, sokaklara çıkma, mücadeleyi yükseltme günüdür.”

Özel, konuşmasında toplumsal tepkinin yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Vatandaşları bir araya gelmeye çağıran Özel, mücadelenin ortak hareket edilerek büyütülmesi gerektiğini dile getirdi.

HALK TV ÖNÜNDE DAYANIŞMA MİTİNGİ

Özgür Özel, konuşmasını Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki göstermek ve kanal çalışanlarıyla dayanışma sergilemek amacıyla düzenlenen mitingde yaptı. Etkinliğin bir parti mitinginden ibaret olmadığını belirten Özel, kanalın yaklaşık 200 çalışanının yanında olduklarını söyledi.

Konuşmasında basının kamu adına denetim görevine de değinen Özel, gazetecilerin ve medya kuruluşlarının halkın haber alma hakkı açısından önem taşıdığını savundu.

Muhalefetin farklı kesimlerine de seslenen Özel, ortak mücadele çağrısını yineledi. Farklı siyasi görüşlerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Özel, konuşmasının sonunda şu ifadeyi kullandı: “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”