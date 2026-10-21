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Aydın Nazilli'de koyun otlatmaya giden Ömer Özek (44) arazide ölü bulundu

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Aydın Nazilli'de koyun otlatmaya giden Ömer Özek (44) arazide ölü bulundu
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Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi'nde koyunlarını otlatmak için bahçeye giden Ömer Özek (44), arazide ölü bulundu. Başından darbe aldığı belirlenen Özek'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde koyunlarını otlatmak için bahçeye giden Ömer Özek (44) arazide ölü bulundu. Başından darbe aldığı belirlenen Özek'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Olay, bugün Pirlibey Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için bahçeye gittiği öğrenilen Ömer Özek, iddiaya göre koyun otlatan başka biri tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Özek'in başından darbe aldığı belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Özek'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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