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Atina'da 10 binden fazla öğrenci ve öğretmen eğitim sistemindeki kronik sorunlara karşı yürüdü

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Atina'da 10 binden fazla öğrenci ve öğretmen eğitim sistemindeki kronik sorunlara karşı yürüdü Haber Videosunu İzle
Atina'da 10 binden fazla öğrenci ve öğretmen eğitim sistemindeki kronik sorunlara karşı yürüdü
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da 10 binden fazla öğrenci ve öğretmen ülkedeki eğitim sisteminde yaşanan kronik sorunlara karşı yürüdü.

  • Yunanistan'ın başkenti Atina'da 10 binden fazla öğrenci ve öğretmen, personel eksikliği, yetersiz finansman, kötüleşen okul binaları ve öğrenci barınma krizi gibi eğitim sistemindeki kronik sorunları protesto etmek için yürüdü.
  • Protesto, Atina Üniversitesi yakınındaki Propylaea bölgesinden başlayıp Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binası önünde sona erdi; göstericiler eğitime daha fazla kamu yatırımı ve acil önlem alınmasını talep etti.
  • Atina polisi gösteri öncesinde en az 20 kişiyi sorgulanmak üzere gözaltına aldı; Panepistimio metro istasyonu kapatıldı ve Omonoia metro istasyonuna çevik kuvvet polisince ses bombası atıldı.

Yunanistan'da okul binalarından sıvaların döküldüğünü gösteren görüntüler ve Atina'nın Grava bölgesindeki büyük bir okul kompleksinde yaşandığı iddia edilen doğal gaz sızıntısı haberlerinin ardından öğrenci ve öğretmenler harekete geçti. Ülkede okul altyapısının durumu ve eğitim tesislerinin güvenliğine dair endişelerin artması üzerine başkent Atina'nın merkezinde 10 binden fazla öğrenci ve öğretmen ülkedeki eğitim sistemine ilişkin sorunları protesto için toplandı.

PARLAMENTOYA KADAR YÜRÜDÜLER

Personel eksikliği, yetersiz finansman, kötüleşen okul binaları ve giderek büyüyen öğrenci barınma krizi gibi eğitim sistemindeki kronik sorunlara karşı " Yunanistan'dan Fransa'ya, ücretsiz kamu eğitimi için mücadele" sloganıyla yürüyen grup, Atina Üniversitesi yakınındaki Propylaea bölgesinden hareket ederek Sintagma Meydanı'na ve parlamento binasına doğru ilerledi. Barışçıl gerçekleşen protesto Sintagma Meydanı'ndaki Yunanistan Parlamentosu önünde sona erdi. Öğrenciler, okullardaki güvenlik endişelerinin artması ve eğitime daha fazla kamu yatırımı yapılmasını talep etti.

Göstericiler, hükümete bu sorunları çözmek için acil önlemler alma ve kamu eğitimine ayrılan bütçeyi önemli ölçüde artırma çağrısında bulundu. Ayrıca, Avrupa genelinde "savaş ekonomisine" doğru yaşanan geçişi eleştiren protestocular, kamu hizmetlerinden kesinti yapılarak kaynakların savunma gibi başka alanlara aktarıldığını savundu.

EN AZ 20 GÖZALTI

Gösteri boyunca yoğun güvenlik önlemleri alan Atina polisi, protesto alanına giden yol boyunca kontrol noktaları oluşturarak yoldan geçenleri durdurdu ve çantalarını aradı. Polis kaynaklarına göre, gösteri başlamadan önce en az 20 kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Yürüyüş güzergâhındaki dükkânlar ise yaşanabilecek çatışmalara karşı kepenk indirdi. Sintagma Meydanı çevresindeki işletmeler de yağma ihtimaline karşı bir önceki akşam vitrinlerini boşalttı. Yakındaki Panepistimio metro istasyonu ise, toplanma başlamadan önce polis emriyle kapatılmıştı. Ancak, kentin merkezindeki Omonoia metro istasyonuna çevik kuvvet polisince ses bombası atıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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