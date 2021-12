Survivor 2022 All Star Ünlüler Takımı yarışmacıları kimler? Survivor 2022 All Star ne zaman başlayacak?

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın son sezonunu İsmail Balaban kazanmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. Bu yıl All Star formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor için geri sayım başladı. Oldukça sevilen eski yarışmacıların hünerlerini sergileyeceği Survivor All Star'ın kadrosunu Acun Ilıcalı açıkladı. Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti. PekiSurvivor 2022 All Star yarışmacıları kimler? Survivor 2022 gönüllüler takımı kimler? Survivor 2022 ünlülertakımı kimler? Survivor 2022 All Star ne zaman başlayacak? detaylar haberimizde.

SURVİVOR 2022 ALL STAR ÜNLÜLERTAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor All Star'da yarışacak ünlüler de kısa bir süre önce açıklanmıştı. Geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Adem ve Atakan başta olmak üzere Sema, Birsen, Barış Murat Yağcı ve Sercan Yıldırım'ın yer aldığı ünlüler kadrosu hayli dikkat çekti.

İşte Ünlüler Takımı:

SURVİVOR 2022 ALL STAR GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2022All Star'da gönüllüler takımındaki isimler şu şekilde: Ogeday, Anıl, Hikmet, Ardahan, Berkan, Yasin, Gökhan, Gizem, Berna, Sude, Seda, Evrim, Nisa...

SURVİVOR 2022 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fenomen yarışma programı genellikle Ocak ve şubat aylarında başlıyor. Ilıcalı bu yıl da değişikliğe gitmezse Ocak sonu veya Şubat sonunda programın başlaması bekleniyor.

