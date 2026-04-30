Atletico Madrid Arsenal maçında kazanan yok

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid, sahasında İngiliz temsilcisi Arsenal ile karşı karşıya geldi. 44. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle Arsenal, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan İspanyol ekibi oldu. 53. dakikada yaşanan pozisyonda ceza sahası içinde top Ben White'ın eline çarpınca Atletico Madridli oyuncular penaltı itirazında bulundu. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Danny Makkelie penaltı kararı verdi. 56. dakikada beyaz noktanın başına geçen Julian Alvarez topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. İlerleyen bölümlerde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1 sona erdi. Rövanş mücadelesi 5 Mayıs Salı günü oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı