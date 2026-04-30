Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı

BAKIRKÖY, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce motosiklete çarptı, daha sonra da refüjü aşarak yan yolda bulunan kafeye girdi. Kazada kafedeki 5 müşteri ile birlikte 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Yenibosna metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Topkapı istikametine seyir halinde bulunan Muhammet İ.'nin kullandığı 34 ZU 8903 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce aynı yönde giden motosiklete çarptı, daha sonra da refüjü aşarak kafeye girdi. Kazada kafede bulunan 5 müşteri ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza sonrası yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kafede oturan müşteriler de kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 5 müşteriye ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri kaza yapan otomobil sürücüsü Muhammet İ.'ye de müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polis ekipler ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri araçta bir süre tedbir amaçlı inceleme yaptı. Kafenin içine giren otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
