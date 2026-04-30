Ataşehir'de belediye başkan vekilliği seçiminde ortalık karıştı

İstanbul’da 22 Nisan’da tutuklanan ve aynı gün görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yerine belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. Oylama sırasında oy pusulası tartışması salonda gerginliğe neden olurken, CHP’nin adayı Murat Güneş üçüncü turda 22 oy alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

OY PUSULASI TARTIŞMASI SALONU KARIŞTIRDI

Ataşehir Belediye Meclisi’nde, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yerine başkan vekili belirlemek için seçim yapıldı. Seçim sırasında oy kullanma sürecine ilişkin yaşanan tartışma salonda tansiyonu yükseltti.

İddiaya göre AK Parti’nin adayı Serdar Orhan, oy kullanımı sırasında perdenin arkasına geçti. Bunun üzerine CHP’nin adayı Murat Güneş ile Serdar Orhan arasında sözlü tartışma yaşandı.

“AMACINIZ NE SİZİN SERDAR BEY?”

Murat Güneş, yaşanan duruma tepki göstererek, “Başkanım üçtür perdenin arkasına geçiyor. Amacınız ne sizin Serdar Bey?” ifadelerini kullandı.

Serdar Orhan ise Güneş’e, “Ne diyorsun sen ya, git işine” diyerek karşılık verdi. Tartışma kısa sürede salonda gerginliğe yol açtı.

İL BAŞKANLARI ARASINDA SÖZLÜ TARTIŞMA

Gerginliğin büyümesi üzerine Ak Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yan yana oturdu. Seçim sırasında Özgür Çelik ile Abdullah Özdemir arasında da sözlü tartışma yaşandı.

Özgür Çelik’in, “Milli irade hırsızlığı yapmaya çalışıyorsunuz” sözleri üzerine başlayan gerilim, araya girenlerin müdahalesiyle kısa sürede yatıştırıldı.

MURAT GÜNEŞ 3. TURDA SEÇİLDİ

Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimi üçüncü turda sonuçlandı. Üç turlu oylama sonunda CHP’nin adayı Murat Güneş 22 oy aldı. Güneş, bu sonuçla Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

