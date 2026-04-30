Hayvanlara bakmaya giden kadının acı sonu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hayvanlarına bakmak için ATV ile yola çıkan 52 yaşındaki Havva Koç, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın devrilmesi sonucu altında kaldı ve olay yerinde hayatını kaybetti; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Karbasan köyü Düşecek yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvancılıkla uğraşan Havva Koç, arazide bulunan ağılındaki hayvanlarına bakmak üzere ATV ile yola çıktı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Koç’un kullandığı arazi tipi motosiklet, engebeli yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ATV’nin altında kalan Koç ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Havva Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Koç’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
