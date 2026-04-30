1 Mayıs'ta İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

Güncelleme:
(İSTANBUL) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, İBB'ye ait toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 1 Mayıs Cuma günü boyunca İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Ücretsiz ulaşım; Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları ve İBB'nin toplu taşımaya entegre diğer ulaşım ağlarını kapsayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kent genelinde toplu ulaşımı ücretsiz sunacak. Resmi bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım kararı doğrultusunda, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 1 Mayıs Cuma günü boyunca İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Ücretsiz ulaşım; Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları ve İBB'nin toplu taşımaya entegre diğer ulaşım ağlarını kapsayacak. Uygulama, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması dolayısıyla İstanbul genelinde geçerli olacak.Toplu taşıma araçlarında geçiş sırasında kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile turnike teması yapılması yeterli olacak. Sistem, kartı otomatik olarak ücretsiz geçişe tanımlayacak.

Marmaray da ücretsiz

Marmaray'ın işlettiği Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı trenleri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ücretsiz hizmet verecek.

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Haberler.com
500

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı