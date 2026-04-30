Rusya'da 4. sınıf öğrencisi öğretmenini bıçakladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir okulda reşit olmayan 4. sınıf öğrencisi, evden getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı.

Rusya'da okulda bıçaklı saldırı gerçekleşti. Başkent Moskova'da bir okulda reşit olmayan 4. sınıf öğrencisi, evden getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı. Öğretmenin yarasının yüzeysel olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, saldırganın ve yasal temsilcilerinin sorgulandığını bildirdi.

Okul müdürü Irina Kurchatkina yaptığı açıklamada, olayın ardından okula polis, ambulans ve saldırgan öğrenciyle görüşmesi bir psikolog çağrıldığını belirtti. Kurchatkina, öğrencinin birinci sınıftan bu yana aynı okulda eğitim gördüğünü ve daha önce davranışlarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Okul yönetiminin öğrencinin bıçağı okula nasıl soktuğunu araştıracağını kaydeden Kurchatkina, girişteki güvenlik önlemlerinin artacağını ifade etti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
