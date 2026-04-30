Konya'da Yunus Polislerinden Sürücüye Hayat Kurtaran Müdahale

KONYA'da trafikte seyir halindeyken boğazına yiyecek kaçan sürücü, durdurduğu yunus polislerinden yardım istedi.

KONYA'da trafikte seyir halindeyken boğazına yiyecek kaçan sürücü, durdurduğu yunus polislerinden yardım istedi. Polis ekipleri Heimlich manevrası ile sürücünün hayatını kurtardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Şefikcan Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden bir minibüs sürücüsü, boğazına yiyecek kaçtığını fark edince karşıdan gelen yunus polislerini korna çalarak durdurdu. Araçtan inen sürücü nefes alamadığını el işaretleriyle polislere anlatmaya çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, sürücüye uyguladıkları Heimlich manevrası ile hayatını kurtardı. Bir süre fenalaşan sürücü ardından ayağa kalkarak hayatını kurtaran polis ekiplerine teşekkür etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
