İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndan 'Castorone' isimli geminin geçişi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

KABLO GEMİSİ GEÇİŞ YAPIYOR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; Castorone isimli 373 metre uzunluğundaki kablo döşeme gemisinin güney-kuzey boğaz geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı