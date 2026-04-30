Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu

Güncelleme:
IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde bağlı Koçkıran köyünde ortaokul öğrencisi H.A., babasına ait tüfekle oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu sınıf arkadaşı Berat Irmak'ın ölümüne neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçkıran Köyü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan H.A., tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Berat Irmak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat Irmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Her iki öğrencinin de Koçkıran Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

İran: Yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir

Çözümü buldular! İran, ABD ablukasını böyle kıracak
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
ABD–Venezuela arasında 7 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı

7 yıldan sonra bir ilk: İki ülke arasında hava köprüsü yeniden açıldı
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması