Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 419'a yükseldi

Son dakika: AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 419 kişi yaralandı. 17 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6.8 olarak açıkladı.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 257 KİŞİ YARALANDI

AFAD, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 419 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 419 vatandaşın yaralandığı duyurulan açıklamada, İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye çadır, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf seti sevk edildiği, Türk Kızılay tarafından ise 54 personel, 22 gönüllü, 17 araç, 10 bin 282 ikram malzemesi ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanlarının gönderildiği kaydedildi.

İZMİR'E GİRİŞLER DURDURULDU

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Valiliği, trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla kente girişleri bir sonraki duyuruya kadar kapattı. Valilik'ten yapılan açıklamada, İzmir-İstanbul otoyolunda çıkışlar İzmir yönünde Saruhanlı veya Turgutlu'dan verildiği belirtildi.

İZMİR'E 3 MİLYON LİRA YARDIM GÖNDERİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor. İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca AFAD, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini açıkladı.

ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yerlikaya, "AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun" dedi.

Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Buca ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti. Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

FUAT OKTAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yanındadır." ifadeleri kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL PAYLAŞIMI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.

TUNÇ SOYER: 20'YE YAKIN BİNADA YIKIM HABERİ ALDIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 20'ye yakın binada yıkım haberi aldıklarını bildirdi.

''TÜM BAKANLIKLARIMIZ İZMİR'E YÖNLENDİRİLDİ''

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası yaptığı ilk bilgilendirmede ''Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız." dedi.

''ULAŞIM VE İLETİŞİM AÇISINDAN SIKINTI YOK''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'deki depremle ilgili, "İzmir'de çok üzücü bir olay meydana geldi. Onunla ilgili her türlü irtibatları sağladık. Gerekli bilgileri alıyoruz ve konuyu yakından takip ediyoruz. Ulaşım ve iletişim açısından da herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah en az hasarla atlatacağımız bir deprem olur. Bakanlık olarak konunun tamamen üzerindeyiz ve sürekli takip ve müdahale ediyoruz." dedi.

ARTÇI DEPREMLER YAŞANIYOR

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.

İZMİRLİLERE ARACINIZI KULLANMAYIN ÇAĞRISI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Lütfen deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın" çağrısında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise deprem bölgesindeki vatandaşlara uyarıda bulunarak ''Ekiplerimiz deprem bölgesine ulaşması için trafik tıkanıklığının yaşanmaması gerekiyor'' dedi.

AFAD'DAN ÖNEMLİ UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile deprem sonrası bölgede olan vatandaşları uyardı. Paylaşımda, ''İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİŞİM

AFAD tarafından yapılan bir başka uyarıda, depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamalarının kullanılması ve SMS ile iletişim kurulması gerektiği belirtildi.

İZMİR'DE DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin etkisiyle deniz seviyesi yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

İZMİR VALİSİ: 70'E YAKIN VATANDAŞIMIZ KURTARILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Vatandaşlarımız lütfen yolları açsın, panik yapmasınlar. Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Bütün binalara ulaşıldı ve önlemler alındı. Şu anda kan ihtiyacı da bulunmuyor. İzmir'de şu an trafik kilitlenmiş durumda. Trafiği açmaya çalışıyoruz. Gereksiz yere trafik oluşturmayın. 70'e yakın vatandaşımız kurtarıldı. Ekiplerimizin işini zorlaştırmayalım. Enkazların üzerine vatandaşlarımız çıkıp kalabalık yaratmasınlar" dedi.

KÖŞGER: SEFERİHİSAR'DA KISMİ BİR TSUNAMİ OLDU

Vali Köşger, "İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var. Şu ana kadar tespitlerimiz 4 binanın tam olarak yıkılmış olduğu. 10'un üzerinde de yan yatmış bina var. Çok hasarlı binalar da var" ifadelerini kullandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü: Depremin ardından sosyal medyada İzmir halkına yönelik aşağılayıcı mesaj paylaşanlarla ilgili çalışma başlatıldı.

KIZILAY, BÖLGEYE YARDIM GÖNDERDİ

AFAD, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Türk Kızılay tarafından bölgeye 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları gönderildi." açıklamasını yaptı.

BAKAN SELÇUK: OKULLARIMIZDA SIKINTI BULUNMUYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

İşte bölgeden gelen görüntüler;