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Uefa Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile temsilcimiz Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sofya'daki Bulgarska Armiya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1 kazandı.

TRABZONSPOR'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Ev sahibi ekibi, karşılaşmanın 32. dakikasında Sidny Lopes Cabral'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Trabzonspor, 69. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle eşitliği sağladı. Mücadelenin 90+3. dakikasında sahneye çıkan Noah Saviolo, takımına galibiyeti getirdi.

THOMAS REIS YÖNETİMİNDE 10. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 10. galibiyetini elde etti ve Konferans Ligi'ndeki puanını 9'a yükseltti. CSKA Sofya ise 1 puanda kaldı.

TRABZONSPOR'UN SIRADAKİ MAÇI

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında ise Jablonec'i sahasında ağırlayacak. CSKA Sofya, KuPS deplasmanına çıkacak.