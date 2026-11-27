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Vergi borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu alacaklarına uygulanan yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürülürken aylık gecikme zammı oranı da yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye indirildi.

TECİL FAİZİ 10 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

NTV'nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlandı. Tebliğ kapsamında kamu alacaklarına uygulanan yıllık tecil faizi oranı yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü. Düzenlemenin yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak başvurular kapsamında tecil edilen kamu alacaklarına yeni faiz oranı uygulanacak.

ÖNCEDEN BAŞVURU YAPANLAR DA YARARLANACAK

Tebliğin yayımlanmasından önce yapılan başvurular kapsamında tecil edilecek kamu alacakları için başvuru tarihinden düzenlemenin yayımlandığı tarihe kadar geçen sürede eski faiz oranı geçerli olacak. Tebliğin yayım tarihinden itibaren ise yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak.

MEVCUT TAKSİTLER DE DÜZENLEME KAPSAMINDA

Daha önce tecil edilen ve belirlenen şartlara uygun olarak ödenmeye devam edilen kamu alacaklarının kalan taksitlerine yeni faiz oranının nasıl uygulanacağı, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği'nde yer alan hükümler doğrultusunda belirlenecek.

GECİKME ZAMMI DA DÜŞÜRÜLDÜ

Vergi ve diğer kamu borçlarının zamanında ödenmemesi durumunda uygulanan gecikme zammı oranında da indirime gidildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesi kapsamında uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye düşürüldü. Yeni oran, gecikilen her ay için ayrı ayrı uygulanacak.

YENİ ORANLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hem tecil faizine hem de gecikme zammına ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece kamu borçlarını ertelemek veya taksitlendirmek isteyen vatandaşların yanı sıra borçlarını zamanında ödeyemeyenlerin de faiz yükü azalacak.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi