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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün yayımladığı kararnameyle feshedilen terör örgütü SDG’nin elebaşlarından İlham Ahmed'i Suriye Halk Meclisi üyeliğine getirdi.

BOŞ BAĞIMSIZ ÜYE KOLTUĞUNA ATANDI

Kararnameye göre söz konusu atama, meclisteki boş bağımsız üye koltuğunun doldurulması amacıyla gerçekleştirildi. Bu adımla birlikte Halk Meclisi'nin toplam üye sayısı 205'ten 206'ya yükseldi. Olaya ilişkin Suriye basınında yer alan haberlerde herhangi bir ayrıntı verilmedi.

SÖZDE ÜST DÜZEY GÖREVLERDE BULUNMUŞTU

Ahmed'in geçmişte SDG bünyesinde sözde üst düzey görevlerde bulunduğu biliniyor. Terör örgütü, Şam yönetimiyle varılan mutabakatlar kapsamında 25 Ağustos 2026'da kendisini feshettiğini ve devlet kurumlarına tamamen entegre olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi