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Melisa Aslı Pamuk, bu kez bir davette tercih ettiği siyah elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun şıklığını tamamlayan pelerinli elbisenin fiyatına ilişkin ortaya atılan iddia dudak uçuklattı.

SİYAH ELBİSESİNİN FİYATI CEP YAKIYOR

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Melisa Aslı Pamuk, omuzlarını açıkta bırakan, pelerin detaylı ve yere kadar uzanan siyah bir elbise tercih etti. Sade ve zarif görünümünü altın renkli bir kolyeyle tamamlayan güzel oyuncunun kıyafeti, fiyatıyla da dikkat çekti. Pamuk'un davette giydiği siyah elbisenin 91 bin 224 TL'ye satışa sunulduğu iddia edildi.

İKİNCİ KEZ ANNE OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Melisa Aslı Pamuk'un söz konusu davete katılmasının ardından özel hayatına ilişkin yeni bir iddia da ortaya atılmıştı. 35 yaşındaki oyuncunun ikinci kez anne olmaya hazırlandığı öne sürülmüştü. Hakkındaki hamilelik iddialarını yalanlamayan Pamuk'un ikinci kez anne olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

YUSUF YAZICI İLE PARİS'TE EVLENMİŞTİ

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yaşadığı ilişkiyi uzun süre gözlerden uzak tutmuştu. Ünlü çift, Mayıs 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Evliliklerinin ardından bebek heyecanı yaşayan Pamuk ve Yazıcı, 29 Ocak 2025'te oğulları Mylan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmuştu.

14 YAŞINDA MODELLİĞE BAŞLADI

Kariyerine henüz 14 yaşındayken modellik yaparak başlayan Melisa Aslı Pamuk, 2009 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı. Yarışmada "Gelecek Vadeden Model" seçilen Pamuk, iki yıl sonra önemli bir başarıya daha imza attı. 2011 yılında Miss Turkey yarışmasını kazanarak Türkiye güzeli seçilen Pamuk, aynı yıl Brezilya'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

KARA SEVDA İLE GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİNE ULAŞTI

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Melisa Aslı Pamuk, televizyon kariyerine "Yer Gök Aşk" dizisiyle başladı. Ardından "Kurt Seyit ve Şura", "Ulan İstanbul" ve "Her Sevda Bir Veda" gibi yapımlarda rol aldı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi