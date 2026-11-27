Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Doddaballapur bölgesinde yaşayan Padmini Gowda, mantar yetiştiriciliğinde enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla üretim alanını yer altına taşıdı. Girişimci kadın, beton kullanmadan kurduğu tesiste mevsimsel sıcaklık değişimlerinin üretim üzerindeki etkisini azaltmayı başardı.

TOPRAĞIN 4 METRE ALTINA TESİS KURDU

Gowda, yer seviyesinin yaklaşık 4,1 metre altında 107 metrekarelik bir üretim alanı oluşturdu. Galvanizli demir borular ve polietilen örtü kullanılarak kurulan tesis, çevresindeki toprağın doğal yalıtım özelliği sayesinde kış gecelerinde sıcaklığını korurken yaz aylarında dış ortama göre daha serin kalıyor. Nemlendiricilerin de kullanıldığı tesiste üretim koşullarına göre sıcaklık ve nem dengesi sağlanıyor.

RAF ÖMRÜ DAHA UZUN OLAN MANTARI SEÇTİ

Gowda, üretimde istiridye ve kültür mantarı yerine sıcak iklim koşullarına daha uygun olan süt mantarını (Calocybe indica) tercih etti. Yaklaşık 30 ila 33 derece sıcaklıkta yetişebilen bu mantar türü, pahalı soğutma sistemlerine duyulan ihtiyacı azaltıyor. Protein, besin lifi ve B vitaminleri içeren süt mantarı, uygun saklama koşullarında 8 ila 10 gün boyunca tazeliğini koruyabiliyor.

PİRİNÇ SAMANINDA YETİŞTİRİYOR

Üretimde pirinç samanından yararlanan Gowda, samanla doldurduğu torbalara mantar miseli ekliyor. Karanlık bir odada 22 gün bekletilen torbaların üzeri daha sonra sterilize edilmiş toprak ve Hindistan cevizi torfu karışımıyla kaplanıyor. Yer altındaki tesise taşınan torbalarda 9 ila 11 gün içerisinde küçük mantarlar oluşmaya başlıyor. Yaklaşık üç gün sonra ise ilk hasat gerçekleştiriliyor. Aynı torbalardan ikinci kez de ürün alabilen Gowda, farklı gelişim aşamalarındaki mantarları dönüşümlü olarak yetiştirerek yıl boyunca üretimin devam etmesini sağlıyor.

YILDA 12 TON MANTAR ÜRETİYOR

Toplam 4 bin 800 yetiştirme torbası kapasitesine sahip tesiste günlük 30 ila 35 kilogram, yıllık ise yaklaşık 12 ton mantar üretiliyor. Mantarın kilogramını 200 ila 250 Hindistan rupisi arasında satan Gowda, en düşük satış fiyatı üzerinden bile yıllık 2 milyon 400 bin Hindistan rupisi (Yaklaşık yaklaşık 1 milyon 315 bin TL) ciro elde ediyor.

SÜPERMARKETLERE DE ÜRÜN TEDARİK EDİYOR

Satışlarını yalnızca toptancılarla sınırlı tutmayan kadın girişimci, aldığı siparişleri Bengaluru genelinde evlere teslimat yapıyor. Kendi markasıyla süpermarketlerde satış yapan Gowda, bazı perakendecilere de onların markaları altında ürün tedarik ediyor. Gowda, mantar yetiştiriciliğinin yanı sıra darı bazlı gıdalar, ahşap pres yöntemiyle elde edilen yağlar ve areka palmiyesi yapraklarından üretilen ürünlerle de ilgileniyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi