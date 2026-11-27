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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşı karşıya geldi. Gürcü polisinin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesinin damga vurduğu karşılaşmada siyah-beyazlılar, tüm olumsuzluklara rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

GÜRCÜ POLİSİNİN MÜDAHALESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Tribünlerde Filistin bayrakları ve "Filistin'e özgürlük" pankartı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcü polisi biber gazı ve coplarla müdahale etti. Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmaya 25. dakikada ara verilirken yaralanan bir taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da devreye girdiği olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve çok sayıda Türk futbol kulübü, Beşiktaş'a destek mesajları verdi.

ARDA GÜLER'DEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler de siyah-beyazlı kulübün maç sonucu paylaşımını beğendi. Arka planda Türk bayrağının yer aldığı galibiyet paylaşımına Arda Güler'in verdiği destek, futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

TARAFTARLARIN TAKDİRİNİ TOPLADI

Fenerbahçe altyapısından A takıma yükselen ve ardından Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Beşiktaş'ın galibiyet paylaşımını beğenmesi, kulüp renklerinin ötesinde bir dayanışma örneği olarak değerlendirildi. Milli futbolcunun bu hareketi büyük beğeni topladı.

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