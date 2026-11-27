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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üç üst düzey yöneticisinin tutuklanmasının ardından 11 Kasım'da istifasını duyuran Şahap Kavcıoğlu'nun yerine BDDK Başkanlığına atanan isim belli oldu.

BDDK'NİN YENİ BAŞKANI YUSUF KENAN BAĞIR OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, BDDK Başkanlığına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü Yusuf Kenan Bağır getirildi.

Kurul üyeliğine ise Mahmut Esfa Emek getirilirken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) Başkanlığına da Orhan Çelik atandı.

NE OLMUŞTU?

Şahap Kavcıoğlu, kendisi ve kurum hakkında ortaya atılan iddiaların ardından 11 Kasım'da BDDK Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Kavcıoğlu, daha önce yaptığı açıklamada fon soruşturmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtmişti.

Fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu hakkında 19 Kasım'da yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin ifadelerinde Kavcıoğlu hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu öğrenilmişti.

TAKASBANK'A BASKI YAPTIĞI İDDİASI

Savcılığın soruşturma izni talebine ilişkin basına yansıyan ayrıntılarda, Katılımevim'in Pusula'dan Tera'ya devredilmesi sürecinde Kavcıoğlu'nun, Tera Grubu'na ilave kredi sağlanması amacıyla Takasbank'a baskı yaptığı öne sürüldü.

Savcılığın yazısında ayrıca bazı BDDK yöneticilerinin kredi limitlerini, banka kuruluş ve faaliyet izinlerini belirli kişi ve grupların çıkarları doğrultusunda yönlendirdikleri iddialarına yer verildiği belirtildi.

SAVCI SAYAN'IN 20 MİLYAR LİRALIK İDDİASI

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da 30 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kavcıoğlu'nun, Pusula Holding ve Katılımevim'i kurtarmak amacıyla iş insanı Emre Tezmen'den 20 milyar lira istediğini, karşılığında ise Takasbank üzerinden 35 milyar liralık kredi sözü verdiğini iddia etmişti.

BDDK, aynı gün yaptığı açıklamada iddiaları reddetmiş ve hukuki süreç başlatılacağını duyurmuştu. Kavcıoğlu da Sayan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

BDDK'NİN ÜÇ YÖNETİCİSİ TUTUKLANMIŞTI

Fon soruşturması kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile daire başkanları Bilal Soysal ve Mustafa Alper Taş tutuklanmıştı. Kavcıoğlu'nun istifa kararı da bu tutuklamaların ardından gelmişti.

KAVCIOĞLU İDDİALARI REDDETMİŞTİ

İstifa ettiği gün yayımlanan röportajında hakkındaki iddialara yanıt veren Kavcıoğlu, BDDK'nin fon işlemleriyle bağlantısının bulunmadığını savunmuştu. Kendisinin, ailesinin ve ilişkili olduğu kişilerin fonlarda veya borsada yatırımı olmadığını belirten Kavcıoğlu, bankalara verilen izinler üzerinden kurumun fon soruşturmasıyla ilişkilendirilmesine karşı çıkmıştı.

HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti. Bu talep üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığın Teftiş Başkanlığını ön inceleme yapmak üzere görevlendirmişti. Ardından Bakan Şimşek, Teftiş Başkanlığınca düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni vermişti.

YUSUF KENAN BAĞIR KİMDİR?

2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Yusuf Kenan Bağır, ABD'deki Syracuse Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans, iktisat alanında ise doktora yaptı.

Meslek hayatına Sosyal Sigortalar Kurumunda başlayan Bağır, 2017 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) görev almaya başladı. Haziran 2021'de TCMB Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğüne getirilen Bağır, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi.

Bağır, kariyeri boyunca merkez bankacılığı, uluslararası ticaret, kamu ekonomisi, iş gücü piyasaları, ekonomik büyüme ve verimlilik alanlarında akademik çalışmalar yürüttü.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi