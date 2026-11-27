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Kanada'nın Alberta eyaletindeki Banff Ulusal Parkı'nda bulunan ve kış aylarında paten tutkunlarının akın ettiği Louise Gölü'nde buz kırıldı; 70 yaşındaki bir Banff sakini buzun altına düşerek hayatını kaybetti, BBC'nin haberine göre.

Polisin açıklamasına göre kimliği açıklanmayan adam salı akşamı gölde tek başına paten kayarken ince buzu kırarak suya düştü. Kurtarma ekibi adamı iki saat sonra buldu; hastaneye kaldırılan adam burada hayatını kaybetti.

BİR GÜN ÖNCE İKİ KİŞİ DAHA DÜŞMÜŞTÜ

Ölümcül kaza, aynı göldeki ilk olay değildi. Pazartesi günü iki patenci daha gölün buz gibi sularına düşmüş, ikisi de kurtulmuştu.

Kanada Parklar İdaresi (Parks Canada), pazartesi yayımladığı duyuruda dünyaca ünlü parkı ziyaret edenleri buza adım atmadan önce "iki kez düşünmeye" çağırdı. İdare, "Ziyaretçiler suya düşmeleri halinde kendi kendilerini kurtarabilecek durumda olmalı. Doğal buzda paten kaymayı seçerseniz bunu kendi riskinizle yaparsınız" uyarısında bulundu.

İdare, sezon başındaki buzun öngörülemez olduğunu, doğal buz yüzeylerinin güvenliğini denetlemediğini ve tehlikeli noktaları işaretlemediğini de hatırlattı. Kanada Kraliyet Atlı Polisi ise ailesine taziyelerini iletirken halkı buz üzerindeki tehlikelere karşı uyardı.

KASIM AYI 3 DERECE DAHA SICAK GEÇTİ

Kazalar, Kanada'nın mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir kasım ayı yaşadığı döneme denk geldi. Ülkenin en büyük kenti Toronto'da bu ay sıcaklık 15 dereceyi gördü.

Kanada Çevre Bakanlığı meteoroloğu Alysa Pederson, Alberta'da sıcaklıkların kasım ayı için kayıtlardaki ortalamanın yaklaşık 3 derece üzerinde olduğunu söyledi. Pederson, normalde kasımda birkaç gün eksi 10 derecenin altına inen sıcaklığın bu yıl en soğuk günde eksi 6'da kaldığını belirterek "Sıcaklıklar yeterince düşmeyince buz oluşması zorlaşıyor" dedi.

REKOR EL NİNO UYARISI

Kanada Çevre Bakanlığı'nın mevsimlik tahmini, Vancouver'dan Halifax'a kadar ülkenin büyük bölümünde kışın ortalamadan sıcak geçeceğine işaret ediyor. Bunun bir nedeni de Pasifik'teki rüzgâr düzenini değiştirerek küresel hava koşullarını etkileyen El Nino olayı.

Pederson, "Şu anda çok güçlü bir El Nino olayının içindeyiz; önümüzdeki birkaç ay içinde zirveye ulaştığında rekor kırabilir" diye konuştu. Meteorolog, sıcak havanın yalnız ince buz değil çığ riskini de artırdığını belirterek doğaya çıkanları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: BBC