Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz

Son dakika! Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "En geç nisan ayında kendi aşımızı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Aşıda ilk uygulamaları önümüzdeki ay yapabilmeyi umut ediyoruz" dedi.

ERDOĞAN YERLİ KORONA AŞISI İÇİN NİSAN AYINI İŞARET ETTİ

Bu açıklamasının hemen ardından yerli koronavirüs aşısı için tarih veren Erdoğan, "En geç nisan ayında kendi aşımızı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz yönetim sistemini insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışı üstüne bina etmiş bir milletiz. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. İnsana esenlik ve değer vermeyen bir sistemin başarı şansı yoktur. Hırs, tahakküm ve rant üzerine kurulu bir sistemin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkün değildir.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR ÇAĞRIMIZIN NE KADAR DOĞRU OLDUĞUNU GÖRDÜK"

1.5 milyon kişinin ölümünü sadece koronavirüse bağlamak sığ bir bakış olacaktır. Küresel sistemin çarpıklığının da bunda payı vardır. Salgın herkesin aynı gemide olduğunu hatırlatmış, çarpıklığı gözler önüne sermiştir. Dünya beşten büyüktür çağrımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük.

"BU ÇİRKİN KAMPANYALARIN KİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ"

Ülkemizin hak ve adaletli attığı adımların itibar suikastına maruz kalması haksızlıktır. Bu çirkin kampanyaların kimler tarafından yürütüldüğünü biz elbette biliyoruz. Türkiye olarak küresel sistemlerin çarpıklıklarını söylerken, asla yayılmacı bir tutum göstermiyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur.

"DEAŞ'LA GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞAN TEK NATO ÜLKESİ BİZİZ"

Biz bölgemizin istikrar, barış ve iç huzura kavuşmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi biziz. Tek başımıza bırakılmamıza rağmen 9 bin yabancı savaşçı yakaladık, ülkelerine gönderdik. Ülkemiz üzerinden çarpışma bölgelerine geçişleri engellemek için olağanüstü çaba harcadık. Bizim gönderdiğimiz bilgileri ciddiyetle takip etmeyen ülkeler topraklarındaki eylemlere engel olamadılar. Bunu bir de İslam'a mal etmeye çalıştılar.

"BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNDE 17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Bunu özellikle belirtmek istiyorum, dün Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 17 terörist sızmaya çalıştı. Bunlar kahraman komandolarımız tarafından öldürüldü. Komandolarımızı milletimiz adına gözlerinden öpüyorum.

Yunanistan ve GKRY'nin tavırlarına rağmen soğukkanlı davrandık. Ama bizim sabırlı ve soğukkanlı davranışımıza rağmen en son yine sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun kaptanı da yine bir Yunan. Sivil mürettebatı da onlar maalesef taciz etti. Bunlar video kayıtları ile tespit edildi. Gerekli olan yerlere gönderildi, gönderilecek.

"DÜN AKŞAM PUTİN İLE BU KONULARI ETRAFLICA GÖRÜŞTÜM"

Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da Ermeni işgali ülkemizin katkıları ile sona ermiştir. Dün akşam Putin ile bu konuları etraflıca görüştüm. Bu görüşme ile de ne gibi adımlar atabiliriz bunları konuştuk. Rusya, Türkiye, Azerbaycan olarak bölgede barışı egemen kılma adımlarını atmış oluyoruz. Bunu daha da genişletme ve geliştirme şansımız var. Bu geliştirme ve genişletme faaliyetlerini de Putin ile görüştük. 4. ve 5. ülkeleri de katmakla buradaki süreci başka bir boyuta getirebiliriz.

"KELBECER DÜN TAMAMEN BOŞALTILDI"

Aliyev kardeşimle de görüştük. Atılan adımları değerlendirme fırsatı bulduk. Hepsinde bir mutluluk var. Kelbecer dün tamamen boşaltıldı. Bundan sonra Kelbecer'e de Azerbaycanlı kardeşlerimiz geçme fırsatı bulacak. 30 yıllık mesele hallolmuş, Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başlamıştır. Herkes sürece destek olmalı, adımlarını buna göre atmalıdır.

"EN AZ HASARLA ATLATILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Avrupa'da terörle mücadeledeki çifte standartlı yaklaşımların acı sonuçlarını masumlara ödetmelerinden vazgeçmelerini istiyoruz. Küresel siyasi ve ekonomik düzeyin yeniden yapılanmasını hızlandıran salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için elimizden geleni yapmaya hazırız. En hakkaniyetli, en doğrusu ve en iyisini yapmak için mücadeleyi sürdüreceğiz.

"83 MİLYON BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Üretimi, eğitimi ve istihdamı en az etkileyecek şekilde önlemleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği ile 83 milyon birlikte hareket etmeliyiz. Salgının bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına, enerjimizi ve dikkatimizi azaltmasına izin vermeyeceğiz.

"HAZIRLIKLARI SÜREN REFORM PAKETLERİNİ DE MECLİSİMİZE SUNACAĞIZ"

Salgının etkilerini azaltmak için her türlü tedbiri alıyoruz. Hükümet ve Meclis olarak gerekenleri yapma gayreti içindeyiz. 3 yargı reformu paketi biliyorsunuz Meclisimiz tarafından kabul edildi. Hazırlıkları süren reform paketlerini de Meclisimize sunacağız.

"MİLLETİMİZ NEYE İHTİYAÇ DUYUYORSA AK PARTİ ONU YAPMIŞTIR"

İnsan hakları ile ilgili tüm kesimlerin yanı sıra iş dünyası ile de istişare ederek hazırlayıp, sunacağız. AK Parti 19 yıldır kesintisiz şekilde devam ettirdiği reform ve değişim odaklı siyasetini sürdürmekte kararlıdır. Milletimiz neyi bekliyor, neye ihtiyaç duyuyorsa AK Parti onu yapmıştır, yapmaya devam etmektedir.

CUMHUR İTTİFAKI AÇIKLAMASI

Hala parlamenter sistemi savunanlar var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Soruyorum, acaba üçlü, dörtlü koalisyonlarla ülkemizin ne hale geldiğini bilmiyor muyuz? Bir adım ileri gidebildik mi? Hayır. Sistem değiştirildi ve yoğun bir şekilde yol alıyoruz. Cumhur İttifakı ile MHP ile birlikte bu reformu gerçekleştirdik. Dün sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İttifakın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır.

"PARLAMENTER SİSTEMLİ DÖNEMLERDE NEDEN YAPILMADI"

Biz istedik ki Hakkari'deki evlatlarımız ta oradan kalkıp İstanbul'a gelmesin, üniversiteyi ayağına götürdük. Bunlar daha önce neden yapılmadı? Parlamenter sistemli dönemlerde neden yapılmadı? Sadece orası değil, Şırnak! Şırnak'a biz götürmedik mi üniversiteyi? Muş aynı şekilde. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur dedik, varsa biz çözeceğiz dedik. Hamdolsun çözdük.

"BİZ BU MİLLETE HİZMET İÇİN VARIZ"

Tüm doğuya sesleniyorum. Ulaşım altyapısına bakın. Ne hale getirmişlerdi? Oralara çukurlar kazan onlar değil miydi? Camilerimizi yıkanlar onlar değil miydi? Sonra kayyum neden atanıyor diyorlar. Onlar devletten aldıkları imkanları dağa gönderenlerdi. Onlar da o imkanlarla çukurlar kazdılar. Kayyumlar vasıtası ile biz de tepeden tırnağa elden geçirdik. Şimdi oralara gidenler tanıyamıyorlar. Bambaşka Diyarbakır, Hakkari, Şırnak var. Biz bu millete hizmet için varız.

"BİRİLERİNİN TÜRKİYE'Yİ BAMBAŞKA GÖSTERMESİNİN ARKASINDA ART NİYET ARARIZ"

Biz bu millete barış için geldik. Nerede terör nerede terörist varsa bunların başını ezmek için varız. Biz hiç kimseyi dışlamadık. Tam tersine terörden meşru siyasete geçmek için her yolu denedik. Akrep karakterli terör örgütünün bu fırsatı heba etmesine rağmen bölgedeki insanlarımız ile yepyeni bir dönemi başlattık. Darbelere meydan okurken de, terörle mücadele ederken de asla hukuk yolundan ayrılmadık. Birilerinin hal böyleyken Türkiye'yi bambaşka göstermesinin arkasında art niyet ararız.

BÜLENT ARINÇ'A TEPKİ: BENİ RENCİDE ETTİ

Filancalar niye hapisteymiş, bunları ödüllendirecek halimiz yok. Bu kadar ölen, dağa kaçırılan yavruların anneleri, HDP binasının önünde artık yılları devirdik, yaz kış demeden oturan annelerin haklarını kim iade edecek? Onlara 'Bak senin hakkını aradık, şimdi de size iade ediyoruz' kim diyecek? Devlet niye var, biz niye varız. Biz bunu halledeceğiz. Bu teröristlerden birinin kitabını herkesin okumasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi elinde binlerce kişinin kanı olan, bir terör örgütünün savunucusudur.

"VESAYETLE VURUŞA VURUŞA HAKKANİYET ÇİZGİSİNE TAŞIDIK"

Anayasadan yasalara kadar köklü mevzuat değişiklikler yaptık. Vesayetle vuruşa vuruşa hakkaniyet çizgisine taşıdık. Türkiye'yi dışarıda yazılan senaryoların yörüngesinden çıkardık. Yılların ihmali olan geri kalmışlık zincirini de biz kırdık. Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanının siyasi ve silahlı temsilcileri ile görüşmelerine göz yumamayız. Evlatları göz göre göre dağa kaçırılan annelerin yüzlerine bakamayız. Terör örgütün baskısı ile evlerini geçindiremeyen babaların suratına bakamayız! Terör örgütü tarafından alçakça katledilen Aybüke öğretmenlerin, Necmettin öğretmenlerin, daha farklı binlerce kamu görevlilerinin annelerinin yüzlerine bakamayız! Yasin Börü'nün onun ruhaniyeti karşısında biz çok eziliriz. Onun ailesinin de yüzüne bakamayız.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bunların doğrudan muhatabı yargıdır. Siyasetin konusu olmaktan çıkmıştır. Buradan yargıya sesleniyorum. Anayasanın 138. maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa, bu açıklamaları yapanları da muhatap alıyor. Neden gereğini yapmıyorsunuz? Size talimat verilemez. Bunu söylemek zorunda kaldım.

"SEN HAKARET ETSEN DE ÖĞRETMENLE BİZİM BAŞIMIZIN TACIDIR"

CHP'nin başındaki zat hala bu iktidarın peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem diyerek faşizm örneği sergilemiştir. Yahu haddini bil! Baş öğretmenin kurduğu partiyiz diyeceksin, kalkıp öğretmenlerimize saygısızlık yapacaksın. Sen hakaret etsen de öğretmenler bizim başımızın tacıdır.

MENEMEN BELEDİYESİ'NDEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINI HATIRLATTI

Kendisine tabi olmayan herkese hakaret eden bu sefil siyaset ülke sorunu hale gelmiştir. Belediyelerindeki salgın haline gelen rüşvet olayları ile ilgili bir şeyler söylemedi. Aldıkları bir disiplin kararı dışında tık yok. Bu faşist zatın son hezeyanını öğretmenlerimize bırakıyoruz. Bizim için her öğretmen hangi partiye oy verirse versin şükrana layıktır"