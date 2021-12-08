Şırnaklı çobanların Anıtkabir nöbet değişimi taklidi beğeni topladı

ADIYAMAN (DHA) - ŞIRNAK'ta, askeri üs bölgenin nöbet kamerasına haber siz yakalanan, amca çocukları çobanlar Ramazan (17) ve Serhat (16) Ölmez'in Anıtkabir nöbet değişimini taklit ettikleri anlardan görüntüleri, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Ramazan Ölmez, "Televizyonda Anıtkabir'de nöbet değişimi yapan askerleri izledik. Bundan etkilendik. Çok kez yapıyorduk ama bu sefer kameralara yakalandık" dedi.

Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyünde askeri üs bölgede nöbet tutan askerler, 2 çobandan şüphelenip kamerayla takibe aldı. Görüntülerde 2 çobanın, Anıtkabir'deki askerlerin nöbet değişimini anımsatan hareketleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede beğeni topladı. Amca çocukları olan Ramazan ve Serhat Ölmez'e DHA ekibi ulaştı.