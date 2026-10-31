Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti

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Bir dönem Galatasaray’da forma giyen eski Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, dijital medyada katılacağı bir program için İstanbul’a geldi.

FELIPE MELO'YA YOĞUN İLGİ

Sao Paulo uçağıyla İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Melo, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öte yandan sevenlerinin imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Felipe Melo, kullandığı Türkçe ifadelerle taraftarların ilgisini çekti.

''EN BÜYÜK CİMBOM KARDEŞİM''

"Galatasaray’ı özlüyor musun?" sorusuna, "Galatasaray kazansın, şampiyon olsun" şeklinde cevap veren Melo, kendisine Türkçe olarak, "En büyük Cimbom" diye seslenen taraftara, "En büyük Cimbom kardeşim" diyerek karşılık verdi.

''FENERBAHÇE'YE SAYGI DUYUYORUM''

Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Felipe Melo, "Fenerbahçe iyi kulüp ve iyi taraftarları var. Onlara saygı duyuyorum fakat ben Galatasaray’ı seviyorum" diye konuştu.

''TERİM BENİM BENİM BABAM''

Uzun yıllar Galatasaray’da birlikte çalıştığı Teknik Direktör Fatih Terim için ise Melo, "Fatih Terim benim babam, Futbolda o en iyisi. Neden milli takımda değil anlamıyorum ama yine de saygı duyuyorum" açıklamalarında bulundu.