İranlı yetkili ABD ve İsrail'e karşı hedef listesinin güncellendiğini söyledi

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TAHRAN (AA) – İran basınına konuşan ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, ABD ve İsrail ile yaşanacak olası savaş için, "Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak." dedi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, ismi açıklanmayan İranlı bir güvenlik yetkilisi, olası yeni savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran'ın hedef listesinin güncellendiğini ve kapsamının genişletildiğini dile getiren yetkili, "Düşmanın ekonomik yatırımlarının ve varlıklarının yanı sıra akıllı altyapı sistemleri düşmanın saldırganlığının parçası olarak tanımlanacak ve İran'ın meşru hedefi olacaktır. Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yetkili, İran'ın saldırılarının Hürmüz Boğazı ve enerji krizinin ötesinde daha geniş alanları etkileyeceğini belirterek bu etkinin küresel boyutta hissedileceğini vurguladı.

Yetkili ayrıca, sonraki savaşın uzun bir savaş olacağını ve İran'ın önceden tahmin edilemeyen hamlelerde bulanacağını ileri sürdü.

Kaynak: AA