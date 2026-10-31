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Fabinho ve ailesi, Trabzon'da akvaryumu gezdi

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Fabinho ve ailesi, Trabzon'da akvaryumu gezdi
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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Fabinho Henrique Tavares, eşi Rebeca ve çocuklarıyla birlikte Trabzon Akvaryumu'nu ziyaret ederek renkli su altı dünyasını keşfetti ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Süper Lig devi Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Fabinho Henrique Tavares, eşi ve çocuklarıyla birlikte Trabzon Akvaryumu ziyaret etti.

TRABZON'UN KEYFİNİ ÇIKARTTILAR

Birbirinden ilginç deniz canlılarını barındıran Trabzon Akvaryum’da ailesiyle birlikte keyifli vakit geçiren Brezilyalı futbolcu, akvaryumun renkli su altı dünyasını yakından keşfetti. Eşi Rebeca Tavares ve çocuklarıyla akvaryumun büyüleyici dünyasını hayranlıkla izleyen yıldız futbolcu, ziyaretin anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta sahaya çıkan Fabinho, henüz gol ya da asist katkısında bulunamadı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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