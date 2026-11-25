Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ADANA'da temizlik ürünleri satılan iş yerinde başından tabancayla vurulan, tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Nurmuhammed Musaoğlu (15), toprağa verildi. Ercüment Musaoğlu (47), oğlunu son yolculuğuna öperek uğurlarken, anne Nursel Musaoğlu (43) ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, 19 Ekim'de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik ürünlerinin satıldığı iş yerine motosikletle gelen 2 kişiden A.E. (17), içeriye girip kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'nu tabancayla başından vurdu. Nurmuhammed'in vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, motosiklette kendisini bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mersin istikametine gittiği belirlenen A.E.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'Kurşunlar' ve 'Aylar' adlı suç çetelerine yönelik operasyon düzenleyerek toplam 65 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Nurmuhammed Musaoğlu'na yönelik silahlı saldırının azmettiricilerinden olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla, 22'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

37 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nurmuhammed Musaoğlu, 37 gün sonra hayatını kaybetti. Musaoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Nurmuhammed'in cenazesi, merkez Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'na getirildi. Musaoğlu için burada cenaze namazı kılındı. Namazın ardından baba Ercüment Musaoğlu, oğlunu son yolculuğuna öperek uğurladı. Törende anne Nursel Musaoğlu, "Benim oğlum küçüktü, daha dünyaya doyamadan gitti" diyerek gözyaşı döktü. Nurmuhammed, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı