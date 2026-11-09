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Adana'da öğretmen ve öğrenciler hazırladıkları kliple Atatürk'ü andı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli müzik öğretmeni Müslüm Bingöllü, meslektaşları ve öğrencileriyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya geldi.

Okulun bahçesinde klip çeken öğretmen ve öğrenciler, "Havada Bulut Yok" türküsünü seslendirdi.

Seyhan Şehit İdris Güler Ortaokulu ile Çınarlı Anaokulu öğretmenlerinin de çaldıkları enstrümanlarla destek verdiği klip, sosyal medya platformlarında beğeni topladı.

Klipte yer alan Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fehime Hale Bayar, AA muhabirine, başöğretmen Atatürk'ün fikirleriyle yaşamayı sürdüreceğini söyledi.

Edebiyat öğretmeni Güliz Yamaç da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve minnetle andıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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