Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da 5 milyon liralık anlaşmazlıkta bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da 5 milyon liralık anlaşmazlıkta bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Seyhan'da bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, çatı imalatı sektöründe ortak iş yeri kurmak için yaklaşık 5 milyon lira verdiğini öne sürdüğü kişiyle konuşmaya gittiğini ve tartışmada onu bıçakladığını anlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

Abdullah G. (34), İl Emniyet Müdürlüğüne giderek çatı imalatı sektöründe ortak iş yeri kurmak amacıyla yaklaşık 5 milyon lira verdiğini öne sürdüğü Erdal Sağır (45) ile kendisini oyaladığı gerekçesiyle konuşmak için 1 Kasım'da Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve çıkan tartışma sırasında bu kişiyi bıçakladığını anlattı.

Bunun üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Sağır'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücudunda çok sayıda kesici alet yarası bulunan Sağır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cinayet zanlısı Abdullah G, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan cinayet zanlısı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Müge Anlı'da beklenen buluşma! Hamid babasına kavuştu, benzerlikleri dikkat çekti

Hamid babasını buldu! Benzerlikleri inanılmaz
Letonya ve Litvanya sınırında alarm! NATO savaş uçakları havalandı

2 ülkede hareketli saatler! NATO savaş uçakları havalandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de ilk kez yapılıyor! 6 kıta 95 ülkeden liderler Antalya’da

Türkiye'de ilk kez yapılıyor! 6 kıta 95 ülkeden liderler akın etti
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Gece yarısı indirim geliyor! Rakam netleşti
Coşkun Sabah'tan vasiyet açıklaması: Daha 20-30 sene yaşayacağız

Ünlü şarkıcıya vasiyeti soruldu! Verdiği yanıt şaşırttı
İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! '7 şart yerine getirilmezse...'

İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "Yerine getirilmezse..."
Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü! Acı haberi bir türlü veremedi

Kahreden anlar! Acı haberi bir türlü veremedi
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu

Üst düzey ismi otelde böyle bastılar! İğrenç plan son anda bozuldu
Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti

Robert De Niro'yu yıkan ölüm! İkizlerinin annesi hayatını kaybetti