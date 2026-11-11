Adana'da tartıştığı Burak Y.'yi boğazından bıçaklayan Dilvan Ö. gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'da Dilvan Ö. (25), evde tartıştığı Burak Y.'yi boğazından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen Dilvan Ö., Özel Harekat polislerinin kapıyı kırarak eve girmesiyle gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Şinasi Efendi Caddesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Dilvan Ö., bilinmeyen bir nedenle Burak Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilvan Ö., Burak Y.'yi boğazından bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burak Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerine direnen Dilvan Ö., kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Özel Harekat polisleri, kapıyı kırarak eve girdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Dilvan Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı