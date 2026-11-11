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Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi

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Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine 'Bir anlık sinir' dedi Haber Videosunu İzle
Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine 'Bir anlık sinir' dedi
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Adana’nın Seyhan ilçesinde yaklaşık 5 milyon liralık çatı işi ortaklığı nedeniyle tartışan iki ortaktan 45 yaşındaki Erdal Sağır, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Ortağını bıçakladığı iddia edilen 34 yaşındaki Abdullah G., polis merkezine giderek teslim oldu. İfadesinde “Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım” dediği öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana’da ortak çatı işi için verilen yaklaşık 5 milyon liralık paranın dönüşü konusunda başlayan anlaşmazlık cinayetle sonuçlandı. Ortağını evinde bıçaklayarak öldüren şüpheli, olayın ardından teslim oldu.

ORTAKLIK İÇİN 5 MİLYON LİRA VERDİ

Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir müstakil evde 1 Kasım’da saat 03.00 sıralarında yaşanan olayda, Abdullah G. ile Erdal Sağır’ın ortak çatı işine girmeye karar verdiği öğrenildi. İddiaya göre Abdullah G., ortaklık için Erdal Sağır’a yaklaşık 5 milyon lira verdi. Bir süre sonra paranın dönüşü olmayınca ikili arasında tartışma yaşanmaya başladı.

PARAYI KONUŞMAK İÇİN EVİNE ÇAĞIRDI

Erdal Sağır, para konusunu görüşmek için Abdullah G.’yi evine çağırdı. İkili arasında çıkan kavgada Abdullah G.’, Erdal Sağır’ı 20 yerinden bıçakladığı ileri sürüldı.

"ORTAĞIMI BIÇAKLADIM" DİYEREK TESLİM OLDU

Olayın ardından polis merkezine giden Abdullah G., “Ortağımı bıçakladım” diyerek teslim oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Erdal Sağır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

"BİR ANLIK SİNİRLE SALDIRDIM"

Cinayet ekiplerince gözaltına alınan Abdullah G., emniyete götürüldü. Sorgusunda Abdullah G.’nin, "Ortak iş yapmak için para verdim. Paranın dönüşü olmayınca aramızda kavga çıktı. Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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