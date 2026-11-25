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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hurmalı Mahallesi'nde Orhan Tatar (34) ile M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. tabancayla Tatar'a ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tatar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA