Adana Seyhan'da kavgada tabancayla vurulan 1 kişi hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan 1 kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı; polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Hurmalı Mahallesi'nde Orhan Tatar (34) ile M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. tabancayla Tatar'a ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tatar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA